TEATRO

El intermediario

En un intento por salvar su editorial de la quiebra, Fernanda ha publicado un nuevo libro de autoayuda, titulado Los Intermediarios. Separada de su marido, ha tenido que recibir en su casa a Teto, su hermano mellizo, imposibilitado de vivir solo. Si para Fernanda el libro terminará siendo un completo fracaso, para Teto será el despertar de una transformación que contará con la ayuda de un vecino, que sin siquiera proponérselo quedará atrapado en la compleja trama de los mellizos. Dirige Walter Jakob, con dramaturgia de Jakob, Julia Catalá y Marcelo Mariño. La escenografía es de Ariel Vaccaro, iluminación de Eduardo Pérez Winter, vestuario de María Emilia Tambutti y música de Gabriel Chwojnik. Con Julia Catalá, Marcelo Mariño y Rafael Solano. Durante el mes de junio.

Domingo a las 20.30, en la sala Boedo de Timbre 4, Av. Boedo 640. Entrada: $1200.

Todas las aves han comido...

...de un hombre muerto. Esta obra no cuenta la tragedia de Sófocles, tampoco relata la historia de Antígona. Es más bien una captura sincrónica de ese momento en que la protagonista tiene que decidir si hace lo que se espera de ella, o bifurca su destino. Como tantas otras mujeres en la historia, tendrá que decidir si cumple el rol que le ha sido asignado, o acciona con una libertad, cuyo costo es la muerte. En esta propuesta Antígona es un coro, encarnando su historia en la acumulación de silencios y gritos de todas las mujeres. Dramaturgia y dirección de Carla Llopis, basada en el texto original de Sófocles. Vestuario y escenografía de Grupo El Pliegue, iluminación de Guillermo Parodi y música de Octavio Parodi. Con Cecilia Grüner, Giulia Gabetta, Romina Venegas y Yoska Lázaro.

Viernes a las 22.330, en Area623, Pasco 623. Entrada: $900.

MÚSICA

She Stills Leads Me On

A cuatro años del exitoso The Blue Hour, aquel tercer disco editado desde su reunión una década atrás, este flamante nuevo simple de Suede anticipa su próximo disco, Autofiction, anunciado para septiembre. Noveno álbum de estudio del grupo del cantante Brett Anderson, Autofiction se grabó en vivo en los estudios Konk del norte de Londres, con junto a Ed Buller, que trabajó por primera vez con la banda en la producción de su primer single, "The Drowners", que este mes cumple nada menos que treinta años. "Es nuestro disco punk”, asegura Anderson sobre su nuevo disco, en el que lo acompañan Mat Osman, Simon Gilbert, Richard Oakes y Neil Codling. “Sin silbidos ni campanas. Sólo nosotros cinco en una habitación, con todos los fallos y errores al descubierto: la propia banda expuesta en todo su desorden primario".

Cambios

Segundo álbum como solista del saxofonista y compositor Juan Torres Fernández, que aborda ocho obras de su autoría, compuestas especialmente para su formación de cuarteto, que completan Leandro García de la Maza en piano y rhodes, Flavio Romero en contrabajo y bajo eléctrico y Fernando Moreno en batería. “Con una búsqueda de una voz autoral propia, transitan por diferentes corrientes musicales, arribando a una sonoridad del jazz contemporáneo con mucha potencia, frescura, fluidez y claridad”, es como se presenta su nuevo disco, que es el sucesor de Tráfico, el debut como solista de Torres Fernández, editado seis años atrás. La presentación oficial de Cambios está anunciada para el viernes 1 de junio, en Thelonius Club (Nicaragua 5549), a la que se sumarán como músicos invitados Cristian Cáceres en trompeta y Emmanuel Famin en saxo alto, que también participaron de la grabación del disco.

ONLINE

Clark

Toda expresión popular tiene un origen que puede rastrearse en hechos de la realidad, y el famoso Síndrome de Estocolmo, invocado en toda clase de circunstancias, no es la excepción. El 23 de agosto de 1973, un hombre llamado Jan-Erik Olsson asaltó un banco de la capital de Suecia, secuestrando a cuatro empleados y pidiendo por la liberación del criminal Clark Olofsson, quien se sumó al ladrón original en la tensa toma. La miniserie sueca que Netflix acaba de estrenar tiene a Bill Skarsgard en el papel titular de Olofsson, traficante de anfetaminas, secuestrador y caco profesional que la historia presenta con todos los rasgos carismáticos de los gánsteres cinematográficos del pasado. Lo del “síndrome” es apenas un dato más en una vida criminal llena de sexo, drogas y diversión, con toda la carne en el asador de la reconstrucción de época. Dirigió los seis episodios Jonas Akerlund, director de videoclips celebérrimos de Roxette, Madonna, los Stones y Lady Gaga, entre muchos otros músicos.

Now and Then

La nueva serie de la plataforma Apple TV+ perfectamente podría llamarse “Sé lo que hicieron hace veinte años”. Un grupo de amigos de la universidad se reúne dos décadas después de una noche de fiesta que terminó con una muerte, en un relato que bucea en el choque entre los anhelos de juventud y las realidades concretas de la adultez. ¿Qué amenaza se cierne sobre el sexteto de hombres y mujeres, que parecen disfrutar de una vida perfectamente equilibrada y confortable? Filmada en Miami en formato bilingüe (español e inglés), el reparto internacional incluye a la española Marivel Verdú, la argentina Soledad Villamil, el mexicano José María Yazpik y la neoyorquina de ascendencia portorriqueña Rosie Perez.

CINE

Diarios de Otsoga

El portugués Miguel Gomes se hizo un nombre en el firmamento del cine de autor internacional con títulos como Aquel querido mes de agosto, Tabú y la ambiciosa trilogía Las mil y una noches. Su película más reciente, codirigida junto a la debutante Maureen Fazendeiro, fue filmada durante los días y noches de la primera ola de covid-19, cuando los encierros y protocolos estaban a la orden del día. El Otsoga del título no es otra cosa que “agosto” al revés, curiosidad que señala directamente la forma en la cual el film desarrolla sus múltiples relatos: de adelante hacia atrás. La excusa de la ficción dentro de la ficción (aunque resulta muy difícil separar las invenciones del registro de la realidad) es el rodaje de una película independiente durante todo un mes en un pequeño hostal casi deshabitado. Disponible en la plataforma Mubi, el último Gomes (y compañía) es un tratado sobre las libertades artísticas que el cine aún sigue permitiendo, más allá de los ubicuos multiversos y franquicias.

Top Gun: Maverick

¿El regreso ochentoso más esperado? Retrasada por la pandemia, y luego de un estreno mundial en el Festival de Cannes, la secuela del gran éxito de Tony Scott de 1986 llega de la mano de su productor y estrella, Tom Cruise, para quien el tiempo parece no pasar como para el resto de los mortales. Dirigida por Joseph Kosinski (Tron: el legado), la historia del ahora entrenador de jóvenes pilotos de caza incluye romances con viejas flamas (siempre cumplidora Jennifer Connelly), el enfrentamiento con un militar de rango interpretado por Ed Harris y una misión peligrosísima en territorio enemigo, convenientemente anónimo. Nada nuevo bajo el sol, aunque el paseo por los senderos de la nostalgia tiene lo suyo.

TV

Cine negro tardío en Filmoteca

Suele decirse que el período clásico del film noir, ese universo cinematográfico que puede definirse como género al tiempo que lo excede, comenzó con El halcón maltés (1941) y culminó con Sed de mal (1958). Pero los relatos de detectives, policías y criminales en blanco y negro de alto contraste continuó acechando las pantallas durante un tiempo más, como lo confirma la emisión de Filmoteca en esta noche de domingo. El ciclo conducido por Fernando Martín Peña y Roger Koza presenta Asesino por contrato, estrenada hacia finales de los 50 y protagonizada por el joven Vince Edwards, quien se haría famoso unos años después gracias a su rol central en la serie Ben Casey. En el largometraje de Irving Lerner, Edwards interpreta a un asesino a sueldo cuya tranquila profesión se ve alterada cuando, por primera vez en su carrera, debe hacerse cargo de despachar a una mujer, testigo clave de un juicio contra unos mafiosos. 81 minutos de tensión pura y dura.

Hoy a la medianoche, por la Televisión Pública.

La mujer del viajero en el tiempo

La adaptación cinematográfica de la novela de Audrey Niffenegger The Time Traveler’s Wife, estrenada en nuestro país con el título Te amaré por siempre, ha quedado bastante olvidada desde su lanzamiento en 2009. La nueva miniserie de HBO, también basada en el texto de la autora estadounidense, vuelve a recuperar los placeres y ansiedades del amor interrumpido por los más insólitos viajes temporales, con la joven Clare ahora encarnada por Rose Leslie y el bibliotecario Henry por Theo James. Los amores eternos siguen siendo campo fértil para las tristezas y alegrías, y los seis capítulos creados por Steven Moffat no le hacen asco a la estimulación de los lagrimales.

Domingos a las 22, por HBO.