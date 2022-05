“Yo consideraría a Fidel Castro como un abuelo. Sabio, solidario, humano, revolucionario”, dice, al otro lado de la línea, el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Lo hace al participar, en La Pizarra, por AM750, de una sección dedicada a conocer los antecedentes y las familias de los principales dirigentes regionales.

En este contexto, Morales destaca al revolucionario cubano como una figura que familiar que siempre estuvo presente en su vida.

Sobre su historia personal, remarca que únicamente conoció a uno de sus cuatro abuelos. Y que, por la falta de reconocimiento por parte del Estado a las comunidades campesinas en la primera mitad del siglo XX, en su familia hay muchas incógnitas acerca de los orígenes.

“Los nietos de Fidel”

Después de asegurar que reconoce a Fidel Castro como un abuelo que siempre lo acompañó, Evo Morales asegura: “Antes daba miedo ser expulsado de la OEA. Ahora retirarse es digno. Fidel y su pueblo enfrentó al imperio pese al bloqueo económico, tantas agresiones. Pero triunfó”.

“Y Fidel, un abuelo revolucionario, un abuelo tan sabio, pues sabía lo hacía y ahora marcó para todas las nuevas generaciones, como Ernesto Che Guevara, Hugo Chávez. Aquí estamos los nietos de Fidel para continuar con esa gran revolución. Quieres la rebelión ante el imperio norteamericano”, agrega.

Evo y sus orígenes

En la misma entrevista, Morales explica que de sus antecedentes, únicamente pudo conocer a su abuelo paterno. De él escuchó algunas historias en la voz de su propio padre. Aunque mucho no se sabe.

Escuchó también la historia de su papá, Dionisio Morales, que se había casado muy joven con una mujer mucho mayor, pero que tampoco conoce bien su historia familiar. Sobre él cuenta una anécdota:

“Recuerdo perfectamente un día que yo encontré en su célula de identidad su año de nacimiento. Ya tenía mis ocho nueve años. Mi hermana Esther, que en paz descanse, tendría 16. Y le pregunté si para el cumpleaños de mi papá haremos algo”, empieza.

Y continúa: “Le preguntamos y mi padre me dice: 'yo no sé cuando nací'. Mi padre me dice que inventó su fecha de nacimiento. No sabía cuando había nacido. No había presencia del Estado en el pueblo campesino. Había una total exclusión”.