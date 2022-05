“Rota'' muestra cómo una mujer pugna por reconstruir su existencia tras la muerte de su hijo, quien se suicidó luego de matar a su novia. En su soledad, intentará rearmar el rompecabezas de su cuerpo. De la mano del recuerdo, se despliega el sinsabor de la pérdida. Al detenerse en ese instante vislumbra su rotura. Esta madre intentará encontrar algo de amor, de comprensión, como cualquier otra mujer. Sólo el empoderamiento de su búsqueda podrá enfrentarla con quienes la juzgan.

En diálogo con AM750, el director y la actriz de la obra, Mariano Stolkiner y Raquel Ameri respectivamente, contaron cómo llegaron a realizar esta puesta juntos: “Hace tiempo veníamos con la idea de trabajar, de hacer algo juntos”, sin embargo Stolknier afirmó que “muchas veces no se encuentra el tiempo ni el espacio” para hacerlo. “En 2019 Raquel me llamó y me dijo que quería hacer un unipersonal y que yo la dirigiera”, recordó.

Asimismo, el director señaló que “varias personas la definieron como una obra punk” a Rota y aseguró que “tiene algo de eso”.

“Raquel está muy expuesta en todo momento, porque la propuesta escénica la hace estar muy presente, dirigiéndose al público directamente, interpelándolo”, dijo.

Y agregó: “Sabía que había una dureza muy difícil de soportar si (la obra) no era acompañada de un dispositivo artístico aquello que estaba sucediendo desde la palabra”.

Por su parte, Ameri indicó que su “energía bestial” tiene “un cauce” en la obra. “Es esa precisión que me permite saber que puedo ir hacia ciertos lugares porque hay una red de contención dada por todas las poéticas y todas las decisiones que se fueron tomando en el proceso”, afirmó.

En el proceso de creación de su personaje, Raquel contó que lo hizo “sin estar opinando” desde su persona y “como mujer, estando desde el otro lado” de la historia.

“Fue todo un proceso. Cuando apartaba la opinión me fui emparentando y sintiéndome mucho más identificada con esa madre que cuando estaba opinando”, sostuvo.