Desde el martes 31 de mayo y hasta el jueves 2 de junio, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) será escenario de nuevas elecciones para decidir quiénes serán las autoridades rectorales para el período 2022-2025. Por un lado, la lista oficialista “Somos” que postula al binomio Jhon Boretto y Mariela Marchisio para rector y vicerrectora, respectivamente, aparece como la sucesora favorita de Hugo Juri, actual rector y también integrante del espacio político afín a Cambiemos. Por el otro, la lista opositora “Vamos”, con Alberto León y María Inés Peralta como candidato a rector y candidata a vicerrectora, quiere superar el desafío de recuperar la conducción de la universidad para el peronismo.

A diferencia de lo que sucede en otras universidades, la UNC elige a sus autoridades a través del voto directo por segunda vez en la historia, organiza un debate entre candidatos, y posibilita que las y los graduados que viven fuera de Córdoba —pero en el país— emitan su voto a través del correo, previo empadronamiento especial. La decisión será entre dos listas: “Somos”, continuidad de la actual gestión de Juri —ministro de Educación de De la Rúa hasta la llegada del Gabinete de Ricardo López Murphy—; y “Vamos”, la oposición kirchnerista que se identifica primeramente con la universidad, y que busca “recuperar el protagonismo y la calidad académica”.

Las y los candidatos son conocidos dentro del ambiente universitario. Del lado oficialista se encuentra Boretto, contador y exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas, y Marchiesi, decana de la Facultad de Arquitectura. Ambos cuentan con el apoyo de los oficialismos en Ciencias Médicas, Ciencias Económicas, Odontología, Agronomía, Derecho, Exactas, Psicología y Lenguas, de las unidades académicas más grandes que tiene la UNC. Sus principales propuestas están alineadas con la actual gestión, y se presentan como la continuidad para enfrentar los desafíos post pandemia.

Del lado opositor, hacen frente León, doctor en bioquímica, docente de la Facultad de Agronomía e integrante de los rectorados de Carlina Scotto y de Francisco Tamarit; y Peralta, decana de la Facultad de Ciencias Sociales e integrante de Carta Abierta. En su caso, tienen el apoyo de las conducciones de Filosofía, Ciencias Químicas, Ciencias Sociales, Artes y Astronomía, Matemática y Física.

“El aspecto que más nos preocupa es garantizar la calidad académica y recuperar la presencia de la universidad en la sociedad, para que no sea fundamentalmente a través de títulos o de slogans, sino con un trabajo concreto y cotidiano”, sostuvo León, dando cuenta del eje de su campaña. Como principal crítica a la gestión, resaltó “la forma de conducir, por la cual se hacen grandes anuncios sobre iniciativas que no son discutidas en ámbitos colectivos como el Consejo Superior, y que luego no son llevadas adelante” debido a la falta de participación. Esto es lo que, tal y como apuntan, quieren transformar.

Estas elecciones se dan en el contexto particular de ser las primeras post pandemia, con una gran cantidad de estudiantes recorriendo por primera vez la UNC. Además, es la segunda vez que se elegirán a las autoridades universitarias por voto directo. Desde “Vamos”, señalaron a Página/12 las ventajas y desventajas de esta situación particular: por un lado, esta modalidad en los comicios permite aprovechar al máximo cada voto, sobre todo contra candidatos que cuentan con los aparatos partidarios; pero, por el otro, el método no contempla igualdad entre las facultades, por los que determinadas unidades académicas como Ciencias Médicas o Económicas, con plantas docentes y de estudiantes muy grandes, tienen ventajas sobre otras.

Esta es una de las razones por las que el favorito, casi sin lugar a dudas, es el radical Boretto. Sin embargo, desde la oposición todavía consideran las elecciones como “un escenario particularmente abierto”. “Los candidatos son conocidos entre los docentes pero no entre ese conjunto de estudiantes que ingresaron a la universidad en pandemia y recién la empiezan a vivir y a habitar”, señalaron. “Hemos visto en la campaña mucho malestar con algunas cuestiones del oficialismo actual y la idea de la necesidad de una transformación, un nuevo protagonismo en la universidad, y eso se asocia fuerte a nuestro espacio”, consideraron.

El oficialismo espera ganar cómodamente las elecciones de la semana que viene. Desde “Vamos” tienen expectativas de “hacer una muy buena elección” y, en todo caso, “consolidar una oposición fortalecida”. El resultado se verá en las urnas.



Informe: Sofía Moure