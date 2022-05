El candidato por Equipo Por Colombia, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, que salió tercero en los comicios de este domingo, anunció que apoyará en la segunda vuelta del próximo 19 de junio al candidato Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, ya que no quiere poner en riesgo “el futuro de Colombia”.

Así lo dijo durante un discurso que dio en su sede de campaña, horas después de que se conocieran los primeros resultados que lo colocaron en el tercer lugar de estas elecciones en las que, en la previa, parecía ser quien se encaminaba como el principal opositor al izquierdista Gustavo Petro.

“En este momento quiero hablarle a Colombia, desde el corazón, en muy poco tiempo, siendo dos caras nuevas en la política nacional, al lado de mi amigo Rodrigo (Lara), hemos logrado mucho y a los más de 5 millones de colombianos que han votado por nosotros este día electoral queremos darles las gracias infinitas por haber depositado esa confianza en nosotros”, subrayó el candidato.

Respecto a los resultados primarios arrojados por la Registraduría, reconoció la derrota y dijo que, ahora, la contienda está entre “dos alternativas” representadas por el derechista Hernández y Petro, del Pacto Histórico.

“No hemos hablado con Rodolfo ni necesito hacerlo, y quiero expresar públicamente que nosotros no queremos perder el país y no vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia, de nuestras familias y nuestros hijos y por eso Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo (Hernández) y Marelen (Castillo) el próximo 19 de junio”, anunció.

En este sentido, dijo que si bien su partido no será indiferente “al futuro del país”, reconoció que “a veces se gana y otras se pierde” pero lo importante es que la democracia “se cuida y se respeta”.

Petro no conviene

“Gustavo Petro por todo lo que ha dicho y hecho no le conviene a Colombia, sería un peligro para la democracia, para las libertades, para la economía, para nuestras familias y para nuestros hijos y por eso consideramos que esa opción sería un peligro para el país”, subrayó.

Además, dijo que serán Hernández y su equipo “quienes respondan por sus acciones dentro del gobierno”, ya que ni él como tampoco su candidato a vicepresidente formarán parte de un eventual mandato del candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

“Vamos a mantener una posición de veeduría y siempre tratando y buscando de manera sensata, oportuna y coherente unir a Colombia, que es el propósito más urgente porque es la forma de que Colombia pueda salir adelante. Cuidemos el país y votemos por Rodolfo y Marelen el próximo 19 de junio, entendiendo que dentro de las dos alternativas hoy es la forma más sensata de cuidar las democracias y las libertades”, concluyó.

Primera vuelta

Con el 99,89 % de las mesas escrutadas, Petro recibe el 40,32 % de los votos. Lo sigue Hernández con el 28,15 %. Gutiérrez, por su parte, alcanzó el 23,91 % de los votos. En las últimas semanas, Gutiérrez se había estancado en la intención de votos, según varias encuestas.

En cuarto lugar, aparece el candidato del centro, Sergio Fajardo, con el 4,2%. En los últimos sitios están John Milton Rodríguez de Colombia Justa Libre (1,2%) y Enrique Gómez del Movimiento de Salvación Nacional (0,2%).

De la Agencia Regional de Noticias.