El candidato del izquierdista Pacto Histórico, Gustavo Petro, habló este domingo ante sus electores y aseguró que ahora, de cara a la segunda vuelta del próximo 19 de junio, está “a un millón de votos de ganar”.



Desde su sede de campaña luego de conocerse los primeros resultados de los comicios presidenciales, Petro, quien obtuvo el 40, 32 % de los votos en esta primera vuelta y se colocó como el candidato con mayor cantidad de adhesiones, enfatizó en su discurso que el proyecto político del actual presidente, Iván Duque, “ha sido derrotado”, por lo que “se acaba una era”.

Estas declaraciones del candidato izquierdista se dan ante la sorpresiva caída de Federico ‘Fico’ Gutiérrez, de Pacto Por Colombia, que era el candidato de Duque y se posicionaba como el posible competidor en la segunda vuelta, pero fue derrotado por el derechista Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

“Lo que se disputa hoy es el cambio. Los partidos políticos aliados al gobierno de Duque, su proyecto político, ha sido derrotado en Colombia. Se acaba un periodo, se acaba una era, finalizó mal en medio de la trampa, pero finalizó”, exclamó Petro.

Además, sostuvo que ahora se trata de “construir un futuro” y ver qué es lo que la sociedad colombiana quiere para el país. Petro advirtió que hay que tener cuidado con los cambios elegidos porque pueden significar un salto al vacío. “Se define a partir de ahora que clase de cambio es el que queremos, si suicidarnos o avanzar”, subrayó.

Durante su discurso, el candidato presidencial puso el foco en llamar a quienes no lo votaron e hizo un pedido al empresariado de que, si quieren estabilidad económica, tienen que elegirlo.

“Ha llegado el momento de escoger, yo lo que le propongo al empresariado es justicia social y estabilidad económica. No puede crecer una empresa si la sociedad se empobrece”, indicó.

En este sentido, dijo que es necesario reducir el déficit fiscal y, para lograrlo, el empresariado debe hacer “una tributación” que permita ir hacia la justicia social.

Críticas a Hernández

Petro también se refirió a su próximo contrincante, quien ha sido la sorpresa de estos comicios, y resaltó que la corrupción “no se combate con frases de tiktok” sino “arriesgando la vida”.

“La sociedad colombiana tiene que analizar hoy la decisión para los próximos cuatro años, ¿Queremos más violencia? ¿Más corrupción? Mi contradictor está imputado por corrupción, ¿Eso es lo que queremos?” se cuestionó.

El candidato de izquierda expresó que perder las elecciones el 19 de junio sería “alargar cuatro años más el cambio verdadero” en el país, lo que significará más "destrucción de la paz" y “mucho más muertos”.

“¿Ustedes creen que el cambio puede ser, ciudadanas y ciudadanos de Colombia, que podremos llegar a la paz, la convivencia, que podremos ser una gran nación, si admiramos a Hitler?”, resaltó en referencia a una entrevista en 2016 en la que Hernández señaló que era seguidor de Adolf Hitler, a quien consideró “un gran pensador alemán”.

“Le solicito a la mayoría de la sociedad colombiana que no sigamos como estamos, que no nos hundamos más en la violencia, la corrupción y en la injusticia, que no demos un salto al suicidio”, concluyó.

Primera vuelta

Con el 99,99 % de las mesas escrutadas, Petro recibe el 40,32 % de los votos. Lo sigue Hernández con el 28,15 %. Gutiérrez, por su parte, alcanzó el 23,91 % de los votos. En las últimas semanas, Gutiérrez se había estacado en la intención de votos, según varias encuestas.

En cuarto lugar, aparece el candidato del centro, Sergio Fajardo, con el 4,2%. En los últimos sitios están John Milton Rodríguez de Colombia Justa Libre (1,2%) y Enrique Gómez del Movimiento de Salvación Nacional (0,2%).

