El diputado por el Frente de Todos Hernán Pérez Araujo salió al cruce de las declaraciones del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien la semana aseguró que si la Corte Suprema fallaba a favor el Gobierno de la Ciudad por la coparticipación federal, bajaría los impuestos a los porteños.

“Si Larreta quiere bajar impuestos, que los baje. Seguramente lo celebrarán los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Pero claro, que lo haga con dinero propio, no con el del resto de los argentinos y argentinas”, aseguró Pérez Araujo.

La respuesta llega después de que la semana pasada el jefe de Gobierno porteño prometiera que si la Corte Suprema les “devuelve la plata de la coparticipación, automáticamente bajan los impuestos”.

Sin embargo, para Pérez Araujo, más que una promesa, se trató de un “guiño” y de un mecanismo de “presión” para la Corte. Advirtió que esto se da en un marco de absoluta convivencia entre el Máximo Tribunal y Juntos por el Cambio.

“Estamos temiendo lo que pueda pasar con el tema de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Hay una presión a la Corte. Un guiño. Está claro que hay una convivencia”, dijo.

En este punto, recordó el encuentro entre Ricardo Lorenzetti y María Eugenia Vidal mientras se estaba discutiendo el Fondo del conurbano bonaerense. Aseguró que, después de conocerse los detalles de la reunión, fueron prácticamente todas las provincias “corriendo” a firmar el pacto fiscal con Macri.

“Lo hicieron porque ese era un claro gesto de que se venía una sentencia a favor de la provincia de Buenos Aires. Y por ende, en contra del resto del país. Similar me parece a lo que ocurre con una declaración de Larreta se está avizorando lo que puede pasar”, comentó.

Federalizar y ampliar la Corte

Por otro lado, Araujo se refirió a la iniciativa que surgió entre los gobernadores justicialistas para federalizar la Corte Suprema. Consideró que para avanzar en este sentido, sí o sí, se tiene que pensar en una ampliación en su cantidad de miembros.

“Celebro verdaderamente esta iniciativa de los gobernadores. En muy buen número se han manifestado respecto de la necesidad de modernizar la Corte. De federalizarla, de democratizarla”, explicó en La García.

A lo que añadió: “Tenemos que tener en cuenta que, con la el discurso del federalismo, ya nos están contestando al decirnos que de los cuatro miembros actuales, tres son del interior, dos santafesinos, uno de Córdoba. Entonces ahí tenemos que correr por la ampliación para ser más federales”.

Para Araujo, está claro que la Corte, como viene funcionando, no puede seguir. “Pero no porque no nos guste a nosotros en esta coyuntura, sino porque no podemos seguir tolerando que los expedientes que hacen a la vida, a la libertad, al patrimonio de los argentinos y argentinas, sigan dando vuelta 15 años”, concluyó.