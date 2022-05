La Coalición Centro Esperanza, cuyo candidato presidencial, Sergio Fajardo, fue uno de los derrotados en las elecciones presidenciales del domingo en Colombia, dejó en libertad de acción a sus votantes para que decidan a quién apoyar en la segunda vuelta que se celebrará el 19 de junio. La decisión se tomó en una reunión celebrada este lunes en Bogotá en la que analizaron el resultado de los comicios que dejaron como ganador al izquierdista Gustavo Petro, del Pacto Histórico, con el 40,32 por ciento de los votos, y quien irá al ballotage con el "outsider" Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que recibió el 28,15 por ciento.



"La Coalición Centro Esperanza ha cumplido con los fines políticos para los que fue constituida, por lo que cada uno de sus sectores y movimientos decidirá sobre su futuro, dentro de las más cordiales relaciones entre nosotros", señala un comunicado de esa formación. Fajardo quedó en cuarto lugar en las elecciones, con tan solo 888.585 votos, equivalentes al 4,20 por ciento, un resultado que estuvo muy por debajo de sus expectativas.

En una entrevista con Caracol Radio, Fajardo dijo que tuvo contacto con Hernández luego de las elecciones. "No sé que tan valiosa sea mi voz en esta etapa. He hablado con Rodolfo en el pasado, nos conocemos. Anoche me llamó y dijo que quería hablar conmigo. Del lado de Petro, nadie. Pero tenemos que aterrizar con calma y sabiduría. Yo quiero aportar", aseguró.