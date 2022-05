El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, fue sorprendido este martes con una insólita pregunta sobre la reina de Inglaterra, durante una conferencia de prensa en la previa del partido que jugarán este miércoles Argentina e Italia por la Finalissima en Londres.

En medio de las preguntas sobre el encuentro entre los campeones de América y Europa, que se disputará este miércoles a las 16 en el estadio de Wembley, uno de los periodistas que tomó la palabra y mencionó que esta semana se cumplen 70 años desde que la reina Isabel de Gran Bretaña asumió en el trono y le preguntó a Scaloni si le gustaría mandar algún tipo de mensaje de felicitación, no sin antes mencionar ser consciente de “las diferencias históricas que existen entre Argentina y Reino Unido”.

“Claro que sí. Por qué no. Felicitaciones. No sabría qué decir porque esto es fútbol pero… ¿70 años?. La felicito desde acá, desde el lugar que me toca”, contestó el técnico.

La conferencia del técnico de la selección se dio en la sala de Wembley, poco antes del último entrenamiento de la Selección, que se realiza desde las 15.30 en el mítico estadio londinense. En la Finalissima, se enfrentarán los dos campeones continentales, el de la Conmebol contra el de la UEFA.