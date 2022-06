Un grupo de arqueólogos de la Universidad de Stanford de Estados Unidos descubrió una red de pasadizos ocultos debajo del templo Chavín de Huántar en Perú. Los túneles ubicados en la Cordillera de los Andes peruanos, en la región de Áncash, tienen unos 3 mil años de antigüedad.

El hallazgo se produjo el 20 de mayo. Ese día se descubrieron al menos 35 pasadizos, conectados entre sí. Según los investigadores, fueron construidos entre 1.200 y 200 años antes de Cristo, en la región andina ubicada a más de 450 kilómetros al norte de la capital peruana, Lima, y a 3.200 metros sobre el nivel del mar.

John Rick, principal director de la investigación, precisó que los túneles subterráneos tienen señales de haber sido construidos antes que el laberinto de galerías del templo Chavín de Huantar.

El arqueólogo reveló que durante su investigación ingresó por un pasaje de unos 40 centímetros de diámetro y encontró dos vasijas antiguas, una de ellas tenía la figura de un cóndor o de un ave. Por este motivo, el pasadizo recibió el nombre de Galería del Cóndor.

“El video que grabamos nos reveló que dentro del edificio hay algo no visto, no tocado y no conocido durante tres mil años. Existe una nueva galería. Tiene rasgos de épocas más tempranas que nunca hemos visto, y no había solo un cuenco de piedra: había dos, y uno de los cuencos tiene una forma de cóndor”, explicó.

Los objetos arqueológicos tienen unos 30 centímetros de diámetro y 25 centímetros de altura. El cuenco de piedra con el diseño de un cóndor pesa 17 kilogramos.

Chavín de Huántar fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1985. Su nombre coincide con la operación desarrollada por las fuerzas armadas peruanas cuando construyeron una red de túneles para rescatar a 72 personas tomadas como rehenes por el grupo rebelde Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en la residencia del embajador japonés en Lima en 1997.