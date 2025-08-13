Nadie a quien realmente le guste la historieta argentina es ajeno a Crack Bang Boom. Los cuatro días de la convención internacional que se disfruta en Rosario comienzan este jueves 14 y se extenderán hasta el domingo 17. Unos días en que los galpones a la vera del Paraná ejercen su fuerza gravitatoria sobre todo el circuito local del noveno arte: los artistas firman libros y dibujan en vivo, las editoriales apuntan sus lanzamientos allí, los lectores se acercan a disfrutar la enorme oferta cultural de charlas, talleres y actividades con los invitados –nacionales e internacionales- e incluso quienes se quedan en sus casas y no viajan quedan a la espera de que las novedades editoriales lleguen a sus comiquerías. Crack Bang Boom es el gran ritual anual de la historieta nacional y, contra todos los desafíos que plantea el contexto socioeconómico actual, está aquí.

Invitados de aquí y de allá

“La Crack” de este año tendrá –como todas sus ediciones- su sede central en el Centro de Expresiones Contemporáneas, dependiente de la Municipalidad, y extenderá sus actividades a los galpones circundantes. Entre los invitados internacionales del evento destaca particularmente la presencia del mangaka Atsushi Kaneko, dueño de una gráfica visceral, muy vistosa y con cruces estilísticos realmente interesantes. Además, esta ocasión CBB volvió a invitar a varias figuras de renombre que ya habían estado en ediciones anteriores. Tal es el caso del británico David Lloyd (famoso por dibujar V for vendetta, de la mano del guionista Alan Moore) o del brasileño Rafael Albuquerque, que pisó por primera vez Rosario en los albores del evento y vuelve hoy a él, después de más de una década, con trayectoria y reconocimientos mundiales a cuestas.

Entre los invitados nacionales figuran Luis Scafatti, Ricardo Ferrari, Alberto Saichann, Julio Azamor, el emergente Hor Lang, la “nacionalizada” PowerPaola y uno de los casos testigo del éxito de la Crack Bang Boom: Paula Andrade. Andrade se acercó a las primeras ediciones de CBB con sus fanzines y su incipiente editorial (Gutter Glitter) y a lo largo de los años fue creciendo en su participación, en el peso simbólico que tenía entre los espectadores y, por supuesto, también desde un punto de vista artístico. En 2017 participó con una ilustración en el homenaje al gran invitado de ese año, Frank Miller. Fue el propio creador de 300 y de The Dark Knight Returns quien se impresionó por la producción de la artista nacional y la invitó a participar con una ilustración de su siguiente trabajo. Desde entonces, su proyección internacional no hizo más que crecer y recientemente lanzó en Francia Fauve, una novela gráfica que explora el patrimonio cultural francés, en una edición que contó con el apoyo del Museo del Louvre.

Con distintos caminos, el esfuerzo de la convención por mantener siempre un espacio abierto a los artistas emergentes o “fanzineros” (que hoy tienen su propia carpa), la posibilidad de que los dibujantes acerquen su material a los editores invitados y distintos espacios de encuentro ayudaron a posicionar a la convención rosarina como un espacio de referencia ineludible, no sólo para editores y lectores, sino también para los profesionales y aspirantes del medio.

Premios Trillo

Una de las actividades fundamentales en este sentido es la entrega de los Premios Trillo, organizados por la convención, seleccionados por un equipo de divulgadores (que incluye al colaborador de Página/12 Diego Trerotola y al periodista de Rosario/12 Leandro Arteaga) y votados por el conjunto de todos los invitados de las ediciones anteriores del festival. Entre las categorías de este año se destacan mejor obra público adulto donde están nominados Chaman (Carina Altonaga), Dios y el Diablo en Sao José Rio das Mortes (Santullo/Genga), Efecto Malena (Canessa/De Vincenzo), El pasajero del U-977 (Santullo/Barocelli), Frank Momo, detective del Caribe (Juanungo/Zweig) y La Rebelión: Historias del Cordobazo (Ian Debiase). Y Webcomic, donde se disputan el premio El asombroso cosmo colibrí (Dolores Alcatena), El Cthulo (Manuel Loza), El portador de la llama (Feli White), Moreau (Santullo/Genga), Road Monster (Brondo/Vidal), Rubber Vortex (Diego Simone) y Tango Pulp (Basilio/Amaru).

El cierre del domingo será, como de costumbre, apoteósico. El pronóstico extendido para la ciudad de Rosario promete día soleado (y hasta el momento, ningún día de cierre de la Crack hubo lluvias) y los asistentes podrán disfrutar del tradicional desfile de cosplay en la pasarela junto a la rambla. Aunque el foco de la convención está puesta en las historietas, la faceta del fandom del universo comiquero tiene su lugar y el cosplay también atrae sus cientos de fanáticos año tras año. Es que no importa qué costado del riquísimo mundo del noveno arte disfrute cada uno, en CBB encuentra su lugar. Para la historieta, también, Rosario siempre estuvo cerca.