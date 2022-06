El cadáver de un hombre fue hallado flotando en el lago del Parque Saavedra, en la ciudad de La Plata, donde trabajaban policías y peritos con el fin de establecer las circunstancias del hecho.

El cuerpo sin vida fue encontrado pasadas las 8.30 por personal de monitoreo del municipio cuando realizaba una recorrida de rutina, y en el lugar trabajaron efectivos de la comisaria 9na. de La Plata, bomberos y personal de la Policía Científica del Ministerio de Seguridad Provincial, según precisaron fuentes policiales a Télam.

El caso fue caratulado como “averiguación de causales de muerte”, e intervino el fiscal de turno Marcelo Romero, a cargo de la UFI 6 de La Plata, que indicó que el hombre no presentaba "signos de violencia".

“Fuimos anoticiados de una persona flotando en el lago del Parque Saavedra. El personal policial especializado de rescates especiales de bomberos logró su extracción. A simple vista era un hombre de unos 40, 45 años, no tiene signos de violencia, estaba bien vestido, y por lo que podemos saber descartamos que sea una persona en situación de calle. No hay documentación y no está identificado”, precisó al diario El Día.

“Sí hay lo que aparenta ser un resbalón en el margen del lago. Todo será cuestión de identificarlo y en la operación de autopsia establecer si hay algún tipo de lesión o de golpe que no pudo ser visto externamente”, agregó.

El Parque Saavedra es uno de los más antiguos de la capital bonaerense y se encuentra ubicado en la zona comprendida por calles 12 a 14 y 64 a 68 de La Plata.