La crisis de la actividad económica provocada por el Gobierno nacional afecta especialmente a un sector clave como la construcción, desde el comienzo del mandato de Javier Milei. Este viernes, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) advirtió sobre el sesgo anti producción del Ejecutivo y convocó a implementar un “plan federal de trabajo con horizonte de 20 años”.

La paralización de las obras públicas por parte de la gestión de la Libertad Avanza “genera pérdidas económicas, frena servicios esenciales, compromete la competitividad y aumenta la deuda de infraestructura”, remarcó la entidad. Además, denunció que la construcción privada “también está paralizada”, generando un “impacto” en el empleo y la economía.

“Cuando la construcción se detiene, se resiente todo el entramado productivo”, subrayó Camarco en un comunicado.

Se trata de un rubro clave para la dinamización de la economía, que se encuentra frenado por el desplome del poder adquisitivo y de la obra pública. Hace pocos días, el Índice Construya reveló que la venta de insumos cayó 8,59 por ciento mensual en agosto. Contra la bajísima base de comparación en 2024, también se retrajo 5,5 por ciento interanual.

En medio de la reunión del Consejo Federal, que se llevó a cabo en la ciudad entrerriana de Paraná, la cámara proclamó su lugar central dentro del “desarrollo integral” de la Argentina y cuestionó la política económica del oficialismo nacional.

“Reafirmamos nuestro compromiso con el país, con sus instituciones, con sus trabajadores y con cada argentino que espera que la infraestructura sea una herramienta de inclusión, progreso y equidad. La construcción no es solo una actividad económica: es una expresión concreta de la voluntad de creer, de proyectar futuro y de construir sociedad”, señaló la Camarco.

La falta de inversión fue otro eje de críticas hacia Javier Milei, ya que “agrava la deuda de infraestructura'” y se ve reflejada en “rutas deterioradas, energía obsoleta” y “puertos sin modernización”.

“Este déficit eleva el costo argentino, resta competitividad, limita el desarrollo regional y compromete el futuro productivo. La infraestructura social (viviendas, hospitales, escuelas, agua y saneamiento) es esencial para garantizar derechos y dinamizar la economía. Sin embargo, no se han solucionado los contratos frenados ni las deudas del Estado con empresas por proyectos ya ejecutados”, manifestó la institución que agrupa al sector.

El encuentro también sirvió como escenario para hacer pública una convocatoria general: el "llamado al diálogo y a la acción” con el objetivo de “construir consensos que permitan recuperar la senda del desarrollo”. Para ello, presentaron un plan de infraestructura para los próximos 20 años con puntos principales como la reactivación de las obras que estén avanzadas en porcentajes significativos; el reconocimiento de la deuda que posee en los organismos del Estado, el armado de un plan federal de infraestructura con horizonte a largo plazo, la creación de mecanismos mixtos de financiamiento al sector privado, el fomento de herramientas que promuevan el desarrollo inmobiliario y permitan las condiciones para la ampliación de los créditos hipotecarios, la promoción de políticas de transparencia y eficiencia en la ejecución de obras, el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los gobierno locales y la generación de empleo formal y capacitación en oficios vinculados a la actividad.

Los empresarios aseguraron que están comprometidos con el país y que quieren "ser parte de la solución" para que "la infraestructura vuelva a ser una herramienta de transformación”.

El sector no registra mejoras y continúa en terreno negativo. Según el Indec, el nivel de actividad de la construcción cerró julio con 1,8 por ciento abajo en relación al mes anterior.

Los datos desprendidos del indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC), que elabora el organismo, volvieron a reflejar la dificultad del sector para consolidar un sendero de recuperación y crecimiento, indicando que el índice serie tendencia-ciclo tuvo una variación negativa de 1,2 por ciento respecto en julio.

El último reporte del Índice Construya señaló que en los últimos dos meses la demanda de insumos para la construcción “perdió fuerza”.

“En particular, en el último mes los despachos resultaron inferiores en términos interanuales por primera vez en siete meses. El cambio del contexto macroeconómico que se dio a partir de junio, reflejado en la fuerte suba de la tasa de interés, está impactando de forma negativa en la dinámica sectorial", agregó el informe.