Le ganó a Atlético Tucumán y se metió en zona de playoffs

Sarmiento se hizo fuerte en Junín

Los goles de Sarmiento llegaron en la primera mitad a través de Junior Marabel y Diego Churín; para los tucumanos descontó Villa en la segunda parte.

PRENSA SARMIENTO DE JUNIN torneo apertura 2026 sarmiento de junin atletico tucuman
Sarmiento festejó una victoria clave ante los tucumanos. (PRENSA SARMIENTO DE JUNIN)

