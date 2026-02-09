Omitir para ir al contenido principal
Portada
Cultura
Por su novela "Faster"
Eduardo Berti obtuvo el prestigioso Premio Roger Caillois
09 de febrero de 2026 - 2:29
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Eduardo Berti.
(REDES SOCIALES)
Últimas Noticias
Entrevista a Julio Frydenberg, autor de "Historia social del fútbol"
“El consumo del fútbol tradicional ahora tiene competencia”
Por
Bárbara Schijman
Bad Bunny llevó la fiesta caribeña al corazón del imperio
Por
Sandra Rodríguez Cotto
Por su novela "Faster"
Eduardo Berti obtuvo el prestigioso Premio Roger Caillois
Un delegado de Trump en la Rosada
Milei cambia Mar- a- Lago por el Consejo de la Paz
Por
Melisa Molina
Exclusivo para
Redes sociales y salud mental, en los tribunales
Zuckerberg bajo la lupa
Alineada con Trump, la primera ministra refuerza su proyecto de seguridad y defensa
Japón: Takaichi logra una amplia victoria y allana el camino para su agenda ultraconservadora
Lo anunció Manuel Adorni
Milei suspendió el viaje de este lunes a Estados Unidos
La ciberguerra del Capitán América
Por
Jorge Elbaum
El País
Un delegado de Trump en la Rosada
Milei cambia Mar- a- Lago por el Consejo de la Paz
Por
Melisa Molina
Motosierra para la memoria y cargos para amigos
El Gobierno designó un director para un centro cultural que estaba cerrado
Por
Luciana Bertoia
Finalmente, el funcionario seguirá en la cartera de Justicia
Cúneo Libarona, el amigo de Milei
Planifican un ajuste en la zona más castigada por los incendios
Amenaza de más despidos en Parques Nacionales
Economía
El pacto de Milei con Trump entrega las tierras raras
Una máquina de minar el país
Por
Bernarda Tinetti
El textil paralizado: cayó 46,7% respecto a 2023
Sin más tela para cortar
Por
Mara Pedrazzoli
La baja fue de 11,5% frente a diciembre
La venta de insumos para la construcción cayó fuerte en enero
Gobierno del engaño
Por
Hernán Letcher
Sociedad
Crónica sobre la crisis en los locales de avenida Avellaneda.
Desplome de ventas en el sector textil en Flores
Por
Juan Funes
Entrevista a Ian Moche
“Lemoine nos ataca por ignorancia, pero también para desviar la conversación de los temas importantes”
Por
Matías Ferrari
Redes sociales y salud mental, en los tribunales
Zuckerberg bajo la lupa
Recibió graves golpes en el cráneo
Brutal crimen en Mar del Plata: un hombre fue asesinado a golpes a la salida de un boliche
Deportes
El Palacio Ducó, de fiesta
Huracán le ganó a San Lorenzo con un nueve que es cosa seria, Jordy Caicedo
Por
Cristian Dellocchio
Derrotó en la final por 6-2 y 6-3 a Román Burruchaga
Ugo Carabelli ganó el Rosario Challenger
El equipo de Avellaneda se impuso frente a Platense en Vicente López
Independiente con pensamiento lateral
Por
Juan José Panno
Le ganó a Atlético Tucumán y se metió en zona de playoffs
Sarmiento se hizo fuerte en Junín