Varias personas murieron o resultaron heridas este miércoles en un tiroteo ocurrido en un hospital de la ciudad estadounidense de Tulsa (Oklahoma), en el que el agresor perdió su vida, informaron fuentes de seguridad y medios locales.

"En este momento, podemos confirmar que el tirador está muerto", escribió la Policía de Tulsa en un breve comunicado difundido en las redes sociales, en el que explicó que los agentes "están revisando todas las habitaciones del edificio en busca de posibles amenazas".

La Policía agregó que hay varios heridos y víctimas mortales, pero no ofreció más detalles. Según el canal de televisión local News On 6, cuatro personas murieron en el ataque, que se registró en la clínica Warren, entre ellas el agresor. De momento, no han trascendido las identidades de las víctimas ni del atacante, ni tampoco las posibles motivaciones del suceso.

Este nuevo tiroteo tiene lugar mientras el país continúa reponiéndose de la masacre ocurrida el pasado 24 de mayo, cuando 19 niños y dos profesoras fueron asesinados por disparos de un joven de 18 años en una escuela de Uvalde (Texas), donde el agresor fue abatido después por la Policía.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió que se reunirá con miembros del Congreso para tratar la cuestión del control de las armas de fuego, después de lo ocurrido en Uvalde, el tiroteo escolar más mortífero sucedido en Estados Unidos desde el de Sandy Hook, en el que murieron 27 personas, en diciembre de 2012.