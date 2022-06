Los abogados Graciana Peñafort y Eduardo Barcesat expresaron su repudio a las declaraciones del juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz en Chile. "Es una burrada en términos jurídicos", sentenció Peñafort.

En el marco de una conferencia titulada "Justicia, Derecho y Populismo en Latinoamérica", organizada por la Universidad de Chile, Carlos Rosenkratz se expresó en contra de la “proclama populista” al afirmar: "No puede haber un derecho detrás de cada necesidad porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades, a menos que restrinjamos qué entendemos por necesidad o entendamos por derecho aspiraciones que no son jurídicamente ejecutables".

Al respecto, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat afirmó que estos dichos son “una causal de enjuiciamiento y remoción más” y que "en tanto que magistrado de la Corte Suprema, se le puede realizar un juicio político".

En el mismo sentido, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado calificó de “burrada” lo expresado por el juez de la Corte. "Es una burrada en términos jurídicos, porque el estudio de la ciencia jurídica es la historia del reconocimiento de los derechos que nacen de las necesidades", aseguró Peñafort.

“Lo que me parece tremendo es la enorme contradicción, porque si los derechos no son derechos, sino costos y dependen del capital que tenga el Estado para satisfacerlo, entonces qué poco solidarios los jueces que no pagan ganancias. Cuando no pagan ganancias nos quitan los derechos”, sentenció.

Y agregó: “Es fácil sostener esa posición elitista con la panza llena”.

Críticas a la Corte Suprema

En el mismo contexto, Peñafort aseguró que la Corte “hoy es un cachivache, nadie le cree y la mayoría de sus miembros están denunciados penalmente”.

“Creo que cualquier mejora que implique una ampliación es buena y me gusta mucho la perspectiva federal”, añadió.

Y comentó que el organismo “no necesariamente tiene que funcionar por Salas, sino que puede ser en Plenarios”.

Proyecto para el Fondo de Cancelación de la Deuda

Barcesat, por otro lado, señaló que el proyecto del Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tuvo “reparos y críticas” aunque “aquellos que han objetado la iniciativa no han señalado ningún camino alternativo para enfrentar los 40 mil millones de dólares que la Argentina ha comprometido para el repago para el Fondo Monetario Internacional”.

“Y digo repago porque se trata de la deuda que inconsulta, antijurídicamente y en una maniobra escapatoria contrajo el gobierno de Mauricio Macri”, insistió.

Con respecto al proyecto, el letrado destacó que “es sumamente saludable y tiene encastre constitucional y convencional”.

Barcesat detalló los alcances del proyecto, ya que esos fondos supuestamente están “guarecidos en cuevas”: “Se dispone el levantamiento del secreto bancario y se pide la colaboración financiera de los países que presumiblemente habrían recibido esos fondos”.

“Atendiendo a que el proyecto le da una posibilidad de salir de una conducta netamente antijurídica, los evasores van a generar recaudación de fondos y van a posibilitar contar con una masa de dinero que atienda al pago comprometido el Fondo Monetario Internacional”, dijo.