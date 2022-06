"Di María es mi ídolo. No tengo relación con él, pero le tengo un cariño por la valentía, con esa carita de inocencia luchó para buscar el reconocimiento que merecía", dijo César Luis Menotti al elogiar al jugador de la selección nacional.

-¿Cree que es posible que Di María vuelva a Central? -le preguntó el periodista de TyC Sports.

-Si no llega a ir, lo voy a ir a buscar yo. No lo saludo nunca más si no llega a volver a Central- respondió, entre risas, el Flaco, ex jugador y técnico canaya.