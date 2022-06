En sólo 21 hojas de la sentencia, los 7 jueces de la Corte de Justicia de Catamarca argumentaron el sobreseimiento de 11 de los 13 funcionarios imputados por la muerte de 12 personas durante el alud de enero de 2014 que trascendió como la Tragedia de El Rodeo.

De esta manera sólo llegarían a debate el ex intendente de la localidad, Félix Casas Doering y el ex director de Defensa Civil, Alfredo Saavedra. Uno de los abogados y familiar de 3 de las víctimas, José Gigena, aseguró que están devastados y que el fallo es “paupérrimo”.

En diciembre del 2020, el fiscal instructor había pedido el sobreseimiento de 11, manteniendo la acusación sólo contra Casas Doering y Saavedra. El juez de Garantías respondió dándole la razón y liberó de responsabilidad a: el ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral, Néstor Rosales (ex administrador de Vialidad Provincial), Jorge Solá Jais (ex administrador de VP), Luis Alejandro Dal Bon, Elías del Señor Seleme, Hugo César Zurita, Miguel A. Villafáñez, José A. Argañaraz, Daniel Acuña, Luis Alfredo Pinetta y Juan Negui (secretario de Recursos Hídricos).

La querella apeló la decisión de Garantías y solicitó la imputación de todos. Sin embargo, los jueces de la Cámara de Apelaciones y Exhortos de la provincia, también fallaron en contra del pedido, por lo que los familiares, quienes llevan 8 años ininterrumpidos de lucha, decidieron casar ese fallo.

Los abogados Azucena López de Bertetto y Gigena, en su carácter de apoderados de los querellantes particulares: Julio César Castiglioni, Dora Inés Castiglioni, María Beatriz Castiglioni, Agustín Antonio Sal y Eugenia María Castiglioni Sal, argumentaron entre otras cosas que los sobreseídos formaban parte de la mencionada CGRD-Catamarca, autora del informe sobre la tragedia y sobre las obras que necesariamente debían ser realizadas en relación con el río Ambato, muchas de las cuales eran responsabilidad de Negui, en su condición de Secretario de Recursos Hídricos y que ese informe implica el reconocimiento de Negui sobre su responsabilidad en lo ocurrido.

Agregaron que contrariamente a lo que fue resuelto, sí quedó acreditada la violación de los deberes de funcionario público por parte del imputado Negui; por la omisión de ejecutar el presupuesto que como Secretario de Recursos Hídricos tenía asignado para realizar defensas y otras obras en el río Ambato a fin de mantener la buena conductividad del cauce y que hubo una valoración parcial de la prueba; especialmente, en la pericia oficial que tendría una contradicción, ya que por un lado dice que el puente sí tuvo incidencia y que faltaba determinar en qué proporción y por otro que no quedó acreditado ese nexo causal.

Asimismo mencionaron el informe-folleto elaborado por del gobierno en donde aseguran que los puentes que desviaron el cauce debían ser demolidos y reconstruidos considerando que de esa conclusión se sigue que los puentes estaban mal construidos.

En tanto, también alegaron que de los informes del SMN (de alerta meteorológico ese día), del Consejo Federal de Inversiones (CFI), de la Universidad Nacional de Catamarca (UNC) y del Instituto Nacional del Agua (INA) resulta que se trató de un hecho previsible y que no hubo una alerta.

Consideraron también que el desvío de gran parte del material del aluvión hacia las construcciones más inmediatas, entre ellas, las de las familias querellantes, se produjo debido a que el llamado puente del Mástil invade el cauce natural del río.

Por su parte, los jueces de manera unánime, negaron estas conclusiones y argumentaron en base a los testimonios de Negui, la pericia oficial y otros elementos incorporados a la causa y no hicieron lugar al recurso además de confirmar la resolución impugnada.

La querella, podría presentar un recurso extraordinario contra esta decisión.

Al respecto, el abogado Gigena señaló que como familia de las víctimas están "devastados" y que el fallo de los jueces fue "paupérrimo”.

El caso

El alud comenzó a las 22.30, en la villa turística ubicada a 35 kilómetros de la capital provincial, y dejó 11 víctimas fatales y la desaparición de la joven santiagueña Ana Carolina Sal Castiglione.

La violencia del agua, el barro y las piedras de más tres metros de diámetro, segó la vida de familias enteras. En los tres días posteriores a la tragedia se confirmaron los fallecimientos de Adrián Libio Álvarez (54), su esposa Graciela Contreras (51) y sus hijos Emiliano (21) y Darío Álvarez (13), arrastrados dentro del Fiat Palio en el que se trasladaban.

También murieron las hermanas Agostina (5) y Dahiana Ahumada (7); María Luisa Castiglione (52) y Dora González de Castiglione (78), María Zulma Mendibe (39), su hija Candelaria Díaz Mendibe (5), y Romina Julieta Silva de Ahumada (25).

