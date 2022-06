Netflix compartió el primer adelantó de “Wednesday”, el primer trabajo del prestigioso director de cine Tim Burton, quien retoma la historia de una de las familias más famosas del mundo de la pantalla chica: Los Locos Addams, que estará centrada en Merlina.



Se trata de una serie que mostrará cómo la hija de Morticia y Homero Addams intenta dominar su habilidad psíquica con la que buscará evitar crímenes en la ciudad, y resolver un misterio de su familia que arrastra hace más de 20 años.

A través de su cuenta de Twitter, la cuenta “Wednesday Addams” reveló que el lunes 6 de junio será cuando aparezca el primer anticipo completo de la nueva producción de Burton. En su trayectoria, el cineasta ya dirigió producciones como “El joven manos de tijera” (1991), “El extraño mundo de Jack” (1993), “Sleepy Hollow” (1999), y “El cadáver de la novia” (2005), entre otros.

El pequeño adelanto, de 28 segundos, fue protagonizado por “Dedos”, otro de los personajes emblemáticos de la serie televisiva de 1964. En su nueva versión, la famosa extremidad se mostró con remiendos y cicatrices, alejada de su aspecto original.

De esta ficción, que tendrá 10 episodios, además estará integrada por otros miembros de Los Locos Addams como Pugsley Addams (Isaac Ordonez), Dedos (Victor Dorobantu), Lurch (George Burcea) y Larissa Weems deberá asuntos pendientes con su ex-compañera de clase Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones). Estará interpretada por Gwendoline Christie, quien participó en Sinsajo (Parte II) y Game Of Thrones.

Jenna Ortega: quién es la actriz que interpretará a Merlina

Merlina, la única hija mujer de la familia Addams, será interpretada por actriz estadounidense Jenna Ortega, de 19 años, quien se distinguió en distintas películas de terror como “Insidious: Chapter 2” (2013), “The babysitter: Killer Queen” (2020), “Scream” (2022), “X” (2022) y “Studio 666” (2022), entre otras.

Ortega, por su parte, participó en producciones de otros géneros, como la comedia dramática “Jane the Virgin” (2014-2019), en la que encarnó a Jane Villanueva, a Dawn en la película de drama independiente Saving Flora (2018) y a Ellie Alves, en la serie de suspenso You (2019).

Merlina: ¿por qué en inglés el personaje se llama Wednesday?

Merlina, que en la versión original se llama Wednesday - que significa "Miércoles", en inglés- es un personaje ficticio creado por el dibujante estadounidense Charles Addams en su historieta La familia Addams. En las primeras caricaturas que aparecieron publicadas por primera vez en el diario The New Yorker, la joven y otros miembros de la familia no tenían nombres.

Recién cuando fueron adaptados a la serie de televisión de 1964, Charles Addams le dio el nombre de "Wednesday", basado en una línea de una popular canción de cuna "Monday's Child" que dice "La niña Wednesday está llena de aflicción".

En 2013 apareció una serie online no oficial llamada "Merlina Addams adulta" (“Adult Wednesday Addams”), producida protagonizada por Melissa Hunter, quien mostraba la vida de Merlina como una adulta perturbada, pero después de solo 13 episodios, la producción fue suspendida y retirada de YouTube por asuntos legales.