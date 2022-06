Los principales referentes de Juntos por el Cambio rechazaron la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional y 18 gobernadores peronistas para ampliar de 5 a 25 la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia. Dirigentes del PRO y de la Unión Cívica Radical, que en los comienzos de la gestión presidencial de Mauricio Macri respaldaron nombramientos de cortesanos por decreto, calificaron de “peligroso” e “innecesario” al proyecto que el Poder Ejecutivo todavía no envío al Congreso, a la vez que advirtieron sobre “un intento de avance” del Poder Ejecutivo sobre el Judicial. La Coalición Cívica hasta ayer no había emitido opinión.

El presidente de la UCR, Gerardo Morales, manifestó que “en este momento la prioridad no es la Corte” sino “resolver el problema de la inflación y la pobreza”. “La política tiene que pensar en la Justicia para resolver los problemas de la gente y no sus problemas judiciales”, dijo el gobernador de Jujuy, que a poco de asumir en 2016 amplió el Supremo Tribunal de Jujuy con incondicionales y dirigentes radicales para asegurarse la persecución a Milagro Sala y demás dirigentes de la Tupac Amaru, y que por estos días fuerza dimisiones para armar un nuevo tribunal.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también se apuró a manifestar su desacuerdo. “Creo que es un intento de avance del Gobierno sobre el Poder Judicial, como lo fueron la reforma judicial, el intento de cambiar la ley del Procurador y el intento de avanzar sobre el Consejo de la Magistratura”, indicó. “Todos intentos que fracasaron gracias a la unidad de Juntos por el Cambio. Estuvimos, estamos y estaremos más unidos que nunca para todo, pero sobre todo para frenar este tipo de embates del gobierno”, enfatizó Larreta, que integra la larga lista de precandidatos cambiemitas.

“Todos sabemos que este proyecto no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado en el Congreso y que solo se trata de un intento de extorsión y descalificación a la Corte para condicionar sus fallos sobre la corrupción y abuso de poder del kirchnerismo”, se adelantó a opinar el jueves por la noche la titular del PRO, Patricia Bullrich.

Ayer a primera hora reforzó el brulote: consideró que se trata del proyecto “más peligroso desde que comenzó la democracia” (sic). “Los derechos de los argentinos están total y absolutamente anulados, mientras que hicieron un bollito a la Constitución y la tiraron a la basura”, dijo Bullrich, una de las posibles precandidatas presidenciales del ala dura de JxC. “Ni a Stalin se le ocurrió un proyecto de este tipo”, añadió.



También rechazó una eventual ampliación de la Corte el gobernador de Corrientes, el radical Gustavo Valdés. “Rechazo cualquier intento por ampliar la Corte Suprema de Justicia, proyecto absolutamente innecesario cuando las necesidades de la gente son otras”, sostuvo por redes sociales.

Por su parte, el titular del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, el radical Mario Negri, expresó por Twitter que “los gobernadores peronistas tienen el sueño húmedo del caudillo: cada uno quiere poner un juez propio en la Corte Suprema”.



El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, que el jueves mantuvo una audiencia con el presidente Alberto Fernández, consideró que es “muy grande” el número de 25 integrantes para la Corte. “Lo único que tengo son versiones periodísticas. Me parece que es un número muy grande el que están pensando, pero antes de emitir una opinión esperaría para ver cuál es el proyecto”, dijo. En línea con sus pares radicales, añadió que “en este momento la prioridad no es la Corte” sino “resolver la inflación y la pobreza, porque la política tiene que pensar en la Justicia para resolver los problemas de la gente y no en sus problemas judiciales”.