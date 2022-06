DOMINGO 5

TEATRO

El intermediario En un intento desesperado por salvar su editorial, Fernanda ha publicado el nuevo libro de autoayuda de Susana Carulli. Separada de su marido, hace un par de meses, ha tenido que recibir en su casa a Teto, su hermano mellizo, imposibilitado de vivir solo tras reiterados desórdenes de conducta. En palabras de su director, Walter Jakob: “El intermediario es una obra escrita a seis manos, con Julia Catalá y Marcelo Mariño (quienes protagonizan la obra), que continúa la experiencia grupal iniciada en 2014 cuando estrenamos ¡Viva Italia! El punto de partida es bien reconocible, mientras que el de llegada extraño y sorprendente”

A las 20.45, en Timbre 4, Av. Boedo 640. Entrada: $1200.

MÚSICA

En amor ando Lucrecia Merico, acompañada por Juan Iruzubieta y Hernán Pérez en guitarras y Pablo Rodríguez en percusión, invita a este mundo romántico, de boleros y tangos, creando un clima íntimo, donde los espectadores podrán ingresar a ese universo de sensaciones. "La gloria eres tú", "Tú me acostumbraste", "Regalame esta noche", "La negadora", son algunos de los títulos que cuentan una historia de amor, con todos sus altibajos emocionales. Desde el gran deseo, las angustias antes de la concreción, a la vivencia y en algunos casos los desencuentros. Poemas de Idea Vilariño, Jose Emilio Pacheco, Mario Benedetti, narran a su manera , otras situaciones no menos intensas.

A las 18, en Pista Urbana, Chacabuco 874. Entrada: $800.

Clásico sinfónico La Sinfónica Juvenil Nacional interpreta tres obras inspiradas en Las mil y una noches. Bajo la batuta de su titular, Mario Benzecry, y con la soprano Jaquelina Livieri como solista invitada, la Sinfónica Juvenil Nacional “José de San Martín” brinda un programa dedicado a obras inspiradas en la figura de Sherezade, la protagonista de la magistral obra literaria, firmadas por Ravel y Rimsky-Korsakov.

A las 17, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

ETCÉTERA

La Olimpeña Pensada como una oportunidad para encontrarse y bailar, la peña de Don Olimpio incluirá música en vivo del octeto (de sus dos discos ya editados, de otros clásicos del folklore) y clase de danzas previa a cargo de la docente Florencia Vijnovich. También habrá un bloque con canciones nuevas, las cuales integrarán su próximo material discográfico.

A las 20, en Dumont 4040, Santos Dumont 4040. Entrada: $1000.

FOTOGRAFÍA

Sara Facio Esta muestra homenaje presenta más de cuarenta imágenes registradas entre de 1960 a 2010 y seleccionadas por la propia Facio de su colección. El cuerpo de obra recorre distintos momentos de la vasta producción de la artista. Podrán verse algunos de los retratos más emblemáticos realizados a artistas, escritores, músicos, deportistas y otras personalidades de la cultura en Argentina y Latinoamérica, como María Elena Walsh, Astor Piazzolla, Doris Lessing o Federico Leloir. Hasta el 19 de junio, en el Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473. Gratis.

LUNES 6

CINE

El fulgor Son los días previos al carnaval y mientras los gauchos se preparan para cumplir con el ritual de purificar la carne, los animales presienten la llegada del fin. Un río los separa de la gran ciudad y, satisfechos de haber completado la tarea, los paisanos se embarcan atraídos por el fulgor de las luces. Los caballos se vuelven tótems de telgopor y las máscaras cubren los rostros en un mundo de fantasía. La película de Martín Farina (Fulboy, Cuentos de chacales) se estrena después de un gran recorrido por los festivales de Mannheim-Heidelberg, el Tel Aviv International LGBT Film Festival, y BAFICI. Actúan Vilmar Paiva & Franco Heiler.

En el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

Ese fin de semana Julia regresa a Misiones y al barrio del que se alejó tras una estafa. Vuelve a firmar un permiso para autorizar a su hija a mudarse junto a su padre y para recuperar aquel dinero que dejó allí. Ese reencuentro con su pasado no resultará como esperaba. La ópera prima de Mara Pescio tiene algunos puntos de contacto con Las mil y una, segunda película de la correntina Clarisa Navas. No solo por el escenario en el cual se desarrolla (un barrio de monoblocs en algún lugar de las provincias mesopotámicas), sino por su intención de retratar el pulso de la vida en el lugar. Protagonizada por Miss Bolivia e Irina Misisco.

Disponible a través de Cine.ar.

ARTE

Un muelle para el sol Hace años que Juliana Iriart piensa sus obras como consecuencias de dudas y preguntas: ¿Cómo se dibuja un sonido? ¿Hasta dónde llega un papel diminuto?, ¿Qué forma tiene el aire si se le pone un borde? Varios de sus trabajos han sido respuestas a esta cuestiones. Para la segunda muestra individual de la artista, las principales preguntas fueron: ¿Cómo nos escuchamos sin palabras? ¿Cuántas cosas no atrapa una reja? ¿Qué dibujo hacemos al caminar? ¿Podemos cambiar discursos por preguntas? La exhibición compuesta de pinturas, instalaciones, platos y cucharas pintados a mano.

Hasta el 30 de Junio, en Moria Galería, Thames 608. Gratis.

Ondulaciones hacia un infinito En las obras de Agustina Nuñez, la repetición de las figuras se presenta como ondas, líneas vibrantes, rizos, vuelta y encastres. Un conjunto que se reitera para diferenciarse y mimetizarse, de nuevo, para bisar, reincidir, rehacer y germinar. Un proceso que se reitera, de obra en obra, en diferentes soportes, materiales y producciones. Una suma de procedimientos que replica la acumulación, somera y medida, para dar cuenta de una búsqueda que no se detiene.

En Aldo de Sousa, Arroyo 858. Gratis.

Formas de nacer y vivir La sede de la Fundación Creavida abre sus puertas para la muestra de artes que reúne obras de fotógrafos y artistas plásticos que se han acercado al inicio de la vida y comparten su particular manera de expresarlo. Además de la muestra, el espacio recién inaugurado recibe al público en un bar-librería, en un clima muy agradable. Que el tema del nacimiento ingrese a las conversaciones de la cultura, es uno de los objetivos de la Fundación.

En la Fundación Creavida, Ramallo 2625. Gratis.

MARTES 7



CINE

Peña sin cadenas Para quien no sepa, el asunto es así: todos los martes Fernando Martín Peña proyectará dos películas en fílmico en Hasta Trilce. Nunca se sabrá de antemano de qué películas se trata si es que no asisten a la proyección. Dos películas sorpresa. Calidad garantizada. ¡Alegría sin fin! El público deposita su fe e intriga en las elecciones (aleatorias pero no poco interesantes) de quién muy posiblemente sea la persona que más sabe de cine en Argentina, y más allá también. El ciclo lleva muchos años realizándose en este cálido espacio que cuenta con teatro y bar propio, donde se puede consumir antes de ingresar a la sala.

A las 19 y a las 21, en Hasta Trilce, Maza 177. Entradas: $400.

Finca Se llevará adelante la sexta edición del Festival Internacional de Cine Ambiental. Uno de los films que podrá verse es Hatun Phaqcha, Tierra sana, de Delia Ackerman (Esas voces que curan, Alas de vida), que pone de manifiesto la soberanía alimentaria. El Perú, país rico en historia, en cultura y sobre todo en biodiversidad, es también la tierra de muchos de los llamados “superalimentos”; productos naturales que por su contenido de nutrientes podrían transformar la forma en que nos alimentamos. Sin embargo, el Perú hoy es uno de los países con la más alta tasa de desnutrición y donde los hábitos alimenticios no incluyen muchos de estos productos, con lo cual se pierde su rica herencia agrícola.

Hasta el 12 de junio, disponible a través de imd-stream.com

Cuento de otoño Magali, viticultora en el sur de Francia, es viuda y su mejor amiga decide que debe encontrarle un nuevo esposo. Presentándose como amiga en un anuncio que publica en una columna para corazones solitarios, investiga a Gerald, un candidato que parece adecuado. La última comedia de costumbres de Rohmer (El rayo verde) ganó el premio a mejor guión en Venecia. En los viñedos del sur de Francia, la búsqueda amorosa de Magali, interpretada por Marie Rivière, da lugar a una multitud de enredos románticos.

Disponible a través de MUBI.

ARTE

Festival de Artes Combinadas En su segunda edición, el Festival homenajea al multifacético artista francés, Édouard Levé, nacido en París en 1965 donde vivió hasta su trágica muerte en 2007. Se les propuso a los artistas invitados a presentar su material basado en el libro Obras. Luego de una gran convocatoria, más de 60 artistas enviaron sus propuestas inspiradas en la obra del artista francés. Se exhibirán obras de Viviana Borella, Nicolas Rigano, Willi Rommel, Hugo Alazraqui, María Aslan, Liliana Infanzon y Estela Vivas, entre otros. Curador:Adrián Dick Preston.

En Espacio Y, Mansilla 2982. Gratis.

TEATRO

Las cosas maravillosas Por primera vez llega a Buenos Aires la versión de Every Brilliant Thing, la obra de Duncan Macmillan y Jonny Donahoe que se estrenó en 2014 en el Festival de Edimburgo y, desde entonces, tuvo diferentes interpretaciones alrededor del mundo. Peter Lanzani será el narrador, el encargado de que el público pueda entrar en la intimidad del protagonista y sumergirse en la historia. La dirección está a cargo de Dalia Elnecavé.

A las 20, en el Multiteatro, Av. Corrientes 1283. Entrada: $3000.

MIÉRCOLES 8

CINE

Camila saldrá esta noche Un grupo de adolescentes escapa de lo que parece una represión policial durante una marcha. La inconfundible arquitectura del Museo de La Plata los recibe con sus altas escalinatas y, luego de un paseo por el sector de animales embalsamados llama la atención de Camila. La protagonista del cuarto largometraje de Inés Barrionuevo (Las motitos, Julia y el zorro) está a punto de dejar la ciudad de las diagonales para instalarse en Buenos Aires. La película formó parte de la competencia oficial del último Festival de San Sebastián. Con Nina Dziembrowski, Maite Valero, Adriana Ferrer, Carolina Rojas y Guillermo Pfening.

En el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

MÚSICA

Hernán Lucero Considerado por la crítica y el público como uno de los referentes de la nueva generación del tango, Lucero presenta su nuevo disco Las noches que han pasado. En su octavo trabajo, vuelve a escribir canciones propias y otras en colaboración con artistas que admira: Pedro Mairal, Tute y Max Aguirre; cuenta con invitadas como Luciana Jury y Charo Bogarín en los temas "Cosas que enseña el amor" y "Tic tac" respectivamente. El disco cuenta además con la producción de Lucio Mantel en tres de las canciones. En esta oportunidad contará con la presencia de Max Aguirre como invitado en escena.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $1100.

Falú, por Nadia y Juan La cantante salteña Nadia Szachniuk y el guitarrista tucumano Juan Falú presentan el nuevo disco Falú, grabado en el Centro de Investigación en Audio y Música de Tecnópolis, que reúne composiciones de Eduardo y Juan Falú. El apellido Falú está indisolublemente asociado a la música argentina a partir de la obra de Eduardo Falú, como compositor, guitarrista y cantante. Por su parte, Juan Falú pertenece a la generación y es un referente absoluto para las nuevas camadas de músicos. Nunca llegaron a grabar juntos. Entre otras obras, Nadia y Juan interpretan “La nostalgiosa”, “Las golondrinas”, “Zamba del arribeño” y “Confesiones del viento”.

A las 19, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

ETCÉTERA

Real self Esta es una experiencia inmersiva artística y tecnológica que sumerge a las personas en total anonimato. A través de una voz en off, música original y un mapping 360 sobre las dimensiones del espacio, los participantes son guiados a experimentar durante una hora y media distintas emociones. Máscaras y overalls aseguran el anonimato de los participantes. Nadie podrá reconocerse entre sí, es una experiencia individual y colectiva al mismo tiempo. Idea y dirección: Jabo Drucaroff.

A las 20, en el Centro de Exposiciones, J. E. Couture 223. Entrada: $3968.

Paraíso perdido Cuerpos anónimos, andróginos, técnico-humanoides. Adán entrando al paraíso sin saber qué hacer con el deseo que lo acecha; mujeres-pollito aprendiendo a caminar arriba de sus tacones; Amy Winehouse resucitada en el acto de ver y ser vista. ¿Será posible borronear la domesticación? Este espectáculo de danza está dirigido por Patricio Suárez y Rhea Volij.

A las 20.30, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: desde $1200.

JUEVES 9

MÚSICA

El Robot Bajo El Agua Nicolás Kramer, ex líder de Jaime Sin Tierra y artista emblemático del indie argentino, rompió un silencio de casi 10 años de su alter-ego solista en 2019. El lado velado fue su celebrado primer disco con música nueva y una excusa para presentar en vivo una nueva formación. Este año aparece su primera novedad con la actual formación: En vivo en Fundación Andreani (2022) que también es el primer material en vivo de su discografía, en este caso con canciones publicadas hasta 2010. Ahora, El Robot Bajo El Agua invita al público a dos jornadas donde registrará nuevas versiones en vivo del material más reciente.

A las 21, en el Centro Cultural Richards, Honduras 5272. Entrada: $1500.

Casa del Puente 20 años Casa del Puente Discos sigue celebrando sus dos décadas a puro DIY. Desde Mar del Plata, Buenos Vampiros adelanta temas de Destruya!, su segundo álbum próximo a salir. Altocamet sigue presentando su más reciente álbum Surfista nocturno y Sol Stietz va a estar a cargo del warm-up de la noche. Y desde CABA, el dúo Riel, lleva a viajar por paisajes que todavía no existen.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $1000.

Isla de Caras + Clubz Después de su primera gira por Estados Unidos, México y Guatemala, Isla de Caras vuelve a Niceto Club para celebrar con una noche llena de amigos y seguir presentando temas de Una caricia su último álbum. Una obra que lejos de emular la fórmula ganadora de su sucesor Chango, da cuenta del desarrollo y maduración de la banda. Editado por Costa Futuro y grabado entre Buenos Aires y Berlín, con mezcla de Matías Cella (salvo "Partenaire", por Ezequiel Kronemberg) y masterizado por Antoine Chabert en París, cuenta con las participaciones de Rosario Ortega, la artista mexicana Vanessa Zamora, Clara Cava, Delfina Campos, Juana Rozas y Axel Fiks. A la velada se suma el dúo de electropop oriundo de Monterrey compuesto por Orlando Fernández y Coco Santos, los Clubz.

A las 20, en Niceto Club, Niceto 5510. Entrada: $1000.

CINE

De Weimar a Hollywood Se presenta un ciclo de uno de los grandes maestros del cine. El programa está integrado por cinco films del gran realizador alemán, realizados en sus años de mayor actividad en los años 20. El ciclo incluye la poco vista El camino hacia la noche. Friedrich Wilhelm Murnau es, junto a D.W.Griffith, Sergei Eisenstein, Fritz Lang y Alfred Hitchcock, uno de los grandes creadores de formas de toda la historia del cine. Escribió la historiadora Lotte Eisner, “la visión cinematográfica nunca es el resultado del puro esfuerzo de estilización decorativa. Murnau ha creado las imágenes más perturbadoras y cautivantes de la pantalla alemana”.

Hasta el 14 de junio, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $350.

TEATRO

Eva furiosa Dice el texto que presenta la obra: “Una Eva arrabalera sobrevive al fin de un mundo. El árbol de la manzana y su serpiente, también logran persistir. Y entre plásticos desechos, Eva, se pone a dirimir, otra versión de la historia”. Eva furiosa es la más grande historia jamás contada de la misoginia. Dirección: Sol Bonelli. Actúa: Olave Mendoza.

A las 20.30, en El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Entrada: $1200.

VIERNES 10



MÚSICA

Teresa Parodi La cantante y compositora vuelve al barrio de Devoto en donde ofrecerá un concierto acompañada en el escenario por el percusionista Facundo Guevara y sus nietos Emilia y Ezequiel Parodi. Dice Parodi sobre las presentaciones en vivo: "Cada vez me gustan más los recitales intimistas, la cercanía del ida y vuelta, el diálogo casi personal con quienes se comparte la música, donde cada palabra, cada sonido, cada silencio adquieren sentido y relieve de un modo único. Eso necesito y deseo hacer en este tiempo". La artista recorrerá canciones de su último disco Después de todo y de otras etapas de su enorme trayectoria.

A las 20.30, en Café Berlín, Av. San Martín 6656. Entrada: $2200.

La Empoderada Esta Orquesta Atípica conforma una agrupación feminista de tango nuevo integrada por 24 mujeres, lesbianas y personas no binaries. Junto a su atípica formación que incluye saxo barítono, flautas, clarinete, piano, guitarra, contrabajo, violines, cellos, bandoneones y sus cuatro cantantes, la orquesta se propone dar visibilidad al trabajo de artistas que han sido históricamente excluidxs.

A las 21, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

Proyecto Gómez Casa La ecléctica banda presenta su disco Post XXXX. Cuenta con las colaboraciones de Ca7riel, Melanie Williams, Sara Hebe, Perota Chingó y K4. Proyecto Gomez Casa nace del vacío para abrirse al espacio. Las constelaciones de electrónica, rock, funk, soul, hip hop y trap no ingresan como estilos, sino como aires que la banda respira y exhala. Un proceso antropofágico para producir una música inédita. Baterías y sintetizadores conforman las placas tectónicas de un planeta fuera de órbita.

A las 21, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $1200.

CINE

Eami Ha habido una invasión. Eami ha perdido a los suyos y ha empezado a volar. La Asojá, la mujer-dios pájaro de la cultura nativa Ayoreo Totobiegosode, vuela y trae recuerdos del pasado, del presente y del futuro. Hoy, la Asojá es Eami, una niña de 5 años cuyo nombre significa Monte y Mundo. Ella debe abandonar su lugar mientras se pregunta sobre la muerte y el sentido de la vida. Eami es la historia del pueblo Ayoreo Totobiegosode, contada desde el trance de una niña provocado por el dolor y la curación. El largometraje de Paz Encina (Hamaca paraguaya) ganó el Tiger Award en Rotterdam. Actúan Anel Picanerai, Curia Chiquejno Etacoro y Ducubaide Chiquenoi, entre otros.

A las 20, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $350.

TEATRO



Cemento ¿Qué música puede quebrarte? ¿Cuántas formas tenemos de morir? ¿Puedo morirme en tu boca? Cemento es una obra epistolar, una despedida, un poema sobre la pérdida, un viaje íntimo y doloroso hacia el pasado, cuando no existen otros tiempos posibles. El amor y el sufrimiento a través de la escritura y ecos del Almodóvar más puro. La obra recibió el Premio Estímulo a la creación y producción de las Artes Escénicas. Con dirección de Consuelo Iturraspe. Actúan Ana Sofía Balbi, Leonel Elizondo, Juan Frattari y Flor Piterman.

A las 20, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $1000.

SÁBADO 11

TEATRO



Caribe Argentina. Años 90. Fiorella y Cinthia son cajeras de supermercado. Una tarde bajan al depósito para fumar a escondidas. Mientras encienden un cigarrillo, conversan sobre su fin de semana. Una de ellas confiesa tener pensamientos apocalípticos. Cinthia se enteró que el marido de la dueña del súper quebró su farmacia y varias de las cajas fueron depositadas allí. En medio del caos, comenzarán con su rutina diaria de burla hacia la señora Sacripanti, quien las maltrata y las explota, las enoja y las encandila. Con impecables actuaciones de Stephanie Petresky y Yanina Gruden. La dirección es de Katia Szechtman.

A las 20, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Entrada: $800.

23.344 Este es el número de una vieja ley que decía “El fumar es perjudicial para la salud” y que iba impresa al costado de los antiguos paquetes de cigarrillos. Al existir una ley hay quienes buscan la forma de transgredirla. Esta pieza habla sobre la escandalosa masculinidad, sobre su construcción, rituales iniciáticos libres de empatía y la promesa de una satisfacción o felicidad que nunca llega. La obra aborda este universo sin tapujos, ni corrección política. Lo que permite una gran intensidad en las interpretaciones, que abre la puerta a la discusión y a la reflexión. Con José María Barrios Hermosa, Juan Pablo Maicas, Julián Vilar. Dirige Francisco Civit.

A las 20, en El Crisol Teatro, Malabia 611. Entrada: $1000.

El tipo Un policía conoce por casualidad a una chica en una pausa de su trabajo y desde entonces se obsesiona con ella. Confunde amor con manía. La sigue por las redes sociales, lee los libros que ella lee y canta las canciones que a ella le gustan. Todo desde la soledad de su casa y sus pensamientos. Su autor e intérprete Lisandro Penelas escribe una textualidad fragmentada, horadada, con un sentido que se escapa entre el presente y el pasado, que nos obliga a seguir expectantes la espiral de una historia donde la incertidumbre es la única certeza. La dirección está a cargo de Ana Scannapieco.

A las 20, en Moscú Teatro Escuela, Velasco 535. Entrada: $1000.

ETCÉTERA

Liberar el deseo A casi 51 años de la creación del Frente de Liberación Homosexual se llevará adelante una jornada de actividades que celebra la memoria de los inicios de la organización y lucha del colectivo LGTBIQ+ con cine, conversatorios, presentación de libro y recital como cierre. La película del día será Sexo y revolución, de Ernesto Ardito (Corazón de fábrica). A comienzos de los años 70' en Argentina, un grupo de homosexuales decide enfrentarse políticamente contra la moral represiva de la sociedad. Unos fundaron el FLH y otros se incorporaron a organizaciones revolucionarias. Pero fueron discriminados por los partidos de izquierda. El espíritu de transformación social de la época aún no estaba preparado para ellos. Con la dictadura militar y el SIDA, muchos perdieron la vida. Su lucha triunfó 30 años después.

A las 18, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

