El alerta meteorológica vuelve a hacerse presente en el fin de semana de F1. Como sucedió en Singapur, se esperan hasta 35° en el clima subtropical de Austin. Con este contexto, los monoplazas podrán tener un sistema que cuide del golpe de calor a los pilotos.

Pero el chaleco no es una prenda cómoda y se utiliza de manera opcional. La prenda pesa 5 kilos, es ignífuga y está conectada a un circuito que enfría un líquido interno, recorre cuello y hombros.

En Singapur, Franco Colapinto optó por no usarlo: "Es decisión de cada piloto. Yo prefiero no usarlo". En el caso de rechazar la propuesta, al monoplaza deben sumarse los 5 kilos que equilibra el peso de todas las máquinas. De esa manera, los autos no presentan ventajas ni desventajas al momento de correr.

"Mientras se mantenga como algo opcional, es justo. Y está bien sumar peso si no usás el chaleco, es equidad", agregó el argentino.

Casco de estreno

El pilarense usará un casco que será homenaje a la "Misión argentina con los Torino". Está inspirado en el Torino de Nürburgring que usó Juan Manuel Fangio. "Lo usaré en Austin, México y Brasil. Es retro, con la bandera argentina siempre. Ojalá nos traiga buenos resultados", afirmó Colapinto.

El regreso a Austin

El piloto argentino vuelve al circuito donde sumó puntos con Williams el año pasado. Con un trazado de 5513 metros, una recta larga principal, con 20 curvas y 56 vueltas. El calor y un poco de lluvia se suman a la pista. Además, el fin de semana contará con carrera Sprint, un ingrediente que suma la organización para mantener el entretenimiento.

Cronograma del GP de Estados Unidos

Viernes

14.30: Prácticas Libres

18.30: Clasificación Sprint

Sábado

14.00: Sprint

18.00: Clasificación

Domingo

16.00: Carrera

Posiciones en la Fórmula 1

McLaren ya se llevó el Campeonato de Constructores. Mientras que sigue la competencia entre pilotos por el título: