El exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey ratificó su candidatura a senador nacional por Fuerza Patria y aseguró que su campaña electoral continuará “con energía intacta” a pesar del ataque que ayer lo tuvo como protagonista, cuando la camioneta en que viajaba fue baleada en la ruta provincial 5.

“En 40 años de hacer política, 12 gobernando esta provincia, jamás he vivido una situación como la de ayer. Jamás”, lamentó el dirigente justicialista a través de un posteo en el que, además, aseguró que “nada hará que me corra del camino ni deje de lado mis convicciones”.





Urtubey comentó que hasta la madrugada de hoy se realizaron peritajes al vehículo en que viajaba. “Son el punto de partida de la investigación”, indicó pero aclaró que aún no se sabe “con certeza cuáles fueron los motivos del atentado” que sufrieron él y sus colaboradores.

Lo cierto es que la Justicia local inició desde ayer una investigación para determinar las características del proyectil que impactó en la camioneta, mientras se trasladaba por el departamento de Anta, entre Orán y General Pizarro.

Mientras se trata de esclarecer si se trató de un ataque directo o de un hecho aislado, Urtubey puntualizó que "sigo con mi campaña, pueblo a pueblo, cara a cara, con la energía intacta y la certeza de que en cada encuentro seguimos sumando fuerzas”. En su mensaje agradeció la “solidaridad, preocupación y cariño por lo ocurrido ayer" y remarcó que "las personas que me acompañaban y yo estamos bien”.