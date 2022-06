El secretario general de la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía, Carlos Minucci, cuestionó este lunes los aumentos en las tarifas dispuestos en las últimas semanas. Días atrás, el Gobierno oficializó incrementos en el servicio del 20 por ciento.

Según se desprende de la resolución oficial, esta actualización refleja la modificación estacional del precio de la energía y es independiente de los ingresos de las empresas de transporte y distribución.

En este contexto, por AM750, Minucci rechazó el aumento y recordó que "en febrero habíamos aceptado un aumento que se hizo a través de una audiencia pública". "Sin embargo, cuando salió el tema del acuerdo con el FMI a las 24 horas ya se hablaba de pasar de un 20 por ciento a un 40 por ciento de aumento”, indicó.

“El ciudadano sigue recibiendo aumentos de tarifas de servicios que no cumplen con lo que tienen que cumplir. En el caso de energía eléctrica venimos de cuatro años de Macri con aumentos de casi 4 mil por ciento y que nunca se invirtió un peso en las empresas”, advirtió.

El representante sectorial denunció que en las empresas distribuidoras “se redujeron los planteles profesionales al máximo y se trabaja todo con contratistas”. “Si bien los medios hegemónicos no los nombran, estas épocas de fríos están habiendo muchos cortes”, dijo.

“Estamos pagando la ineficiencia de las empresas. Las máquinas que tienen para generar energía son vetustas y consumen mucho. No hay forma de medir los costos. A las empresas no les interesa. Venden energía y no tienen energía. Son negocios especulativos, financieros”, denunció.

Críticas a Matías Kulfas

Por último, criticó al exministro Matías Kulfas, quien durante su gestión estuvo a cargo de la secretaría de Energía: “No cumplió con lo que se anunció en la campaña. Paró muchas cosas. Chocaron los planetas. Guzmán tampoco va a permitir el crecimiento que necesita el sector. Están más en la macroeconomía”.