El delantero colombiano Johan Carbonero, actualmente en Gimnasia y Esgrima La Plata, podría convertirse esta semana en el segundo refuerzo de Racing. A sus 22 años, el extremo derecho se sumaría como refuerzo a la llegada del mediocampista creativo Emiliano Vecchio, proveniente de Rosario Central, quien ya se está entrenando a las ordenes de Fernando Gago y podría estar disponible a partir de la cuarta fecha del torneo de la LigaProfesional.

Gimnasia tiene un interés especial en acelerar la operación por Carbonero porque este martes vence un plazo de venta que tiene firmado con Once Caldas y que de no cumplirse, reduciría de un 65 a un 50 por ciento, el porcentaje del pase que dispone el equipo platense. Por eso el apuro en cerrar pase no más allá de esta semana. Además, Gimnasia apenas pagó 700 mil dólares por el jugador y le debe a Once Caldas el doble de esa suma.

El monto pactado entre Gimnasia y Racing era de 4 millones de dólares por la totalidad del pase, pero en las últimas horas Gimnasia subió el precio a 5 millones de dólares para quedarse con el 20 por ciento de una posible venta a futuro. A esta altura, los clubes argentinos buscan resolver la forma de pago porque hay un tercero involucrado (Once Caldas) y no es sencillo girar la moneda estadounidense al exterior.



Cabe recordar que Carbonero irá a juicio oral, procesado por "acoso y tentativa y abuso sexual", tras haber sido denunciado por la recepcionista del hotel de La Plata donde se hospedó de manera provisoria en sus primeros días en la ciudad en noviembre de 2020. Desde entonces, el caso lo lleva adelante Virginia Bravo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de La Plata, quien solicitó la elevación al juicio oral, que luego fue avalado por el juez de Garantías.