Por orden de la jueza de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores Nº 1 de La Rioja, María Eugenia Torres, la policía allanó este domingo el domicilio de la comunicadora Manuela Calvo para secuestrar todos sus elementos de trabajo que “se encuentren relacionados o se mencione de manera expresa al caso Arcoiris”, una causa de abuso sexual que se tramita la Justicia local.

Arcoiris es una niña de seis años que vive en la ciudad de La Rioja y que a los 2 años reveló los abusos sexuales que venía sufriendo por parte de su abuelo paterno. La fiscal Nadia Schargrodsky pidió la prisión de Delfina Zarranz, mamá de la niña, luego de desestimar las últimas tres denuncias realizadas, al mismo tiempo que la jueza Gisela Flamini la citó para obligarla a entregar a la niña al contexto de abuso.



En diálogo con AM750, Calvo señaló que no puede hablar de la causa porque tiene “una censura”, una orden judicial que desde febrero le prohíbe “publicar, divulgar, difundir cualquier cosa relacionada directa o indirectamente con el caso particular”.

Además, indicó que no pudo estrenar un documental, un corto animado en el que indirectamente relata casos en relación al "problema estructural que atraviesan todos los casos de revinculaciones forzosas” y tuvo que borrar contenido en sus redes sociales. Con lo cual, aclaró, siempre respetó la orden judicial.

"He tenido un problema de acceso a la justicia, así que todavía, sin haberme podido defender, me allanaron por supuestamente haber desobedecido una orden judicial que no desobedecí”, remarcó.

En el mismo sentido, Calvo sostuvo en Aquí, allá y en todas partes que “esto delata lo que está pasando estructuralmente con el Poder Judicial y la ausencia de resguardo de los niños, niñas y adolescentes”.

“Imaginate que, si para ellos el interés superior de un niño es vincularlo con su abusador porque es el padre, entonces esa idea patriarcal es extremadamente peligrosa para la integridad física y para los derechos de este menor. Esto sucede con las revinculaciones forzosas”, subrayó.

Por último, señaló que este martes 7 de junio tendrá que ir a declarar “y a defenderse de algo que todavía no sabe”. “Así que voy a pasar el día del Periodista defendiéndome de la criminalización de mi trabajo”, sentenció.