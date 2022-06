El ahora ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, presentó este lunes una carta de renuncia de 14 páginas al presidente Alberto Fernández en Casa Rosada. Además de detallar su gestión, ratificó las declaraciones que hizo a la radio AM 750 ni bien terminó el acto en Tecnópolis, cuando se refirió a la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, y apuntó contra los directivos de IEASA y de la Secretaría de Energía que responden, según él, a la vicepresidenta Cristina Kirchner. También acusó a esa dependencia de tardar más de dos años en preparar la segmentación de tarifas y la acusó de "internismos desesperantes". La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, contestó por la noche que "el Gobierno nacional rechaza las acusaciones vertidas por Matías Kulfas en su carta de renuncia y no comparte los conceptos sostenidos en ese sentido". El juez Daniel Rafecas, por su parte, requirió información al Ministero de Producción sobre las características de la licitación cuestionada por el ex funcionario.

“El Presidente está convencido de la necesidad de seguir trabajando por la unidad de la coalición de gobierno, construyendo acuerdos en la diversidad y gobernando con plena transparencia en todas las áreas”, señaló Cerruti anoche por redes sociales, en el rechazo a las acusaciones de Kulfas.

El ex ministro, en cambio, había sido tajante en su carta de renuncia: "Si algo cabe reprocharse respecto al contenido nacional de los insumos del gasoducto, eso debe atribuirse pura y exclusivamente a las características de la licitación de la empresa IEASA cuyos miembros, al igual que equipo de la Secretaría de Energía, responden políticamente a la Sra. Vicepresidenta", dejó asentado.

A pesar de que su salida ya estaba confirmada -incluso con el reemplazo de Daniel Scioli anunciado-, Kulfas llegó este lunes a las 10 de la mañana al Ministerio. Tras despedirse de los trabajadores con un aplauso de varios minutos, y tal como había anticipado, fue a la Casa Rosada a presentar la renuncia personalmente. La reunión con el presidente duró poco menos de una hora y luego habló con periodistas acreditados en la Casa Rosada: “El diálogo fue bueno. Vine a darle un abrazo porque le tengo un afecto personal. Me parecía mejor traerle la reuncia que hacer el trámite formal”.

El resto de la renuncia al cargo es un detalle de su gestión desde que llegó al Ministerio: desde aquel 10 de diciembre en que se encontró con un "ministerio vaciado, con presupuesto mínimo y con un antecesor que le recomendaba a los industriales dejar de producir en el país", el inicio de la pandemia, los programas y proyectos en el Congreso y los números de reactivación industrial. Le agradece a sus colegas del gabinete económico Santiago Cafiero, Martín Guzman, Cecilia Todesca, Marcó del Pont, Moroni y Pesce y a sus funcionarios más cercanos.

Al referirse al tema Energía, el ex ministro acusa al "internismo dentro del internismo" dentro de la Secretaría de Energía, que "demoró la posibilidad de generar un nuevo marco normativo y desplegar estrategias para el desarrollo de Vaca Muerta". "Se ha perdido tiempo muy valioso que nos cuesta millones en importaciones", sentenció.

En su descripción, Kulfas sostuvo que la Secretaría de Energía hizo las cosas con mucha lentitud: "Los avances fueron lentos, signados por un internismo exasperante dentro del propio equipo de la Secretaría de Energía. Es decir, internismo dentro del internismo. Ello demoró la posibilidad de un nuevo marco normativo". Luego agregó: "Asimismo se produjeron las demoras del caso en el inicio del gasoducto Néstor Kirchner, que ojalá pueda iniciarse rápidamente porque representa una posibilidad concreta de lograr el autoabastecimiento gasífero y luefo avanzar en la estrategia exportadora, pero se ha perdido tiempo muyu valiodo que nos cuesta millones de dólares en importaciones".

Las recriminaciones continuaron en el párrafo siguiente, apuntando directamente a la figura de Cristina Kirchner: "A propósito de este tema, ratifico lo dicho el viernes al finalizar el acto aniversario de YPF en Tecnopolis: si algo cabe reprocharse respecto al contenido nacional de los indusmos del gasoducto, eso debe atribuirse pura y exclusivamente a las características de la licitación realizada por la empresa IEASA, cuyos miembros, al igual que el equipo de la Secretaría de Energía, responden políticamente a la Sra. Vicepresidenta. Fueron declaraciones que realicé en ON y que quedaron registradas por la radio AM 750 y formuladas ante varios periodistas allí presentes. Huelga adicional la injusta acusación que la Sra. Vicepresidenta le formulara al señarle que usted tiene que usar 'la lapicera' para forzar un mayor contenido nacional cuando dichas decisiones fueron adptadas por IEASA".

A raíz de la reiteración de este punto, Cerutti rechazó la acusación anoche a través de redes sociales.

Entidades y referentes de sectores industriales, en tanto, manifestaron el respaldo a la designación de Daniel Scioli al frente del Ministerio de Desarrollo Productivo: "Scioli tuvo un muy buen desempeño como embajador en Brasil en favor de las pymes argentinas, tanto en las gestiones para exportar como en la realización de misiones comerciales", dijo Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA).

Por su parte, el presidente de la Confederación General Empresaria (Cgera), Marcelo Fernández, dijo que "el ministro va a contar con nuestro apoyo", y aseguró que "Daniel es una persona que tiene un amplio conocimiento de la realidad del sector industrial pyme".

Por su parte, el secretario de la Cámara de la Industria del Calzado, Horacio Moschetto, afirmó que la designación de Scioli "es una muy buena noticia para el sector ya que es alguien que conoce mucho de la situación del calzado y trabajamos desde hace mucho tiempo".