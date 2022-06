"El Gobierno Nacional rechaza las acusaciones vertidas por Matías Kulfas en su carta de renuncia y no comparte los conceptos sostenidos en ese sentido". Con esas palabras, la portavoz de Casa Rosada, Gabriela Cerutti salió a desmentir las acusaciones que hizo el ahora exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas en su carta de renuncia.

Cerutti añadió que Alberto Fernández "está convencido de la necesidad de seguir trabajando por la unidad de la coalición de gobierno" e indicó que el jefe de Estado construye gobierna con plena transparencia en todas las áreas".

Durante su paso por la Casa Rosada, Matías Kulfas le presentó al presidente Alberto Fernandez una carta de renuncia de 14 páginas, en la que detalla su gestión al frente del Ministerio de Desarrollo Productivo. En la misiva, además, ratificó sus dichos en la AM750 en donde se refirió a la licitación del gasoducto Néstor Kirchner y apuntó contra los directivos de IEASA y de la Secretaría de Energía que responden, según él, a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Ratifico lo dicho el viernes al finalizar el acto aniversario por los 100 años de YPF en Tecnópolis: si algo cabe reprocharse respecto al contenido nacional de los insumos del gasoducto, eso debe atribuirse pura y exclusivamente a las características de la licitación realizada por la empresa IEASA, cuyos miembros, al igual que el equipo de la Secretaría de Energía, responden políticamente a la Sra. Vicepresidenta. Fueron declaraciones en ON y que quedaran registradas por la radio AM 750 y formuladas ante varios periodistas allí presentes. Huelga adicionar la injusta acusación que la Sra. Vicepresidenta le formulara (al Presidente) al señalarle que usted tiene que ‘utilizar la lapicera’ para forzar un mayor contenido nacional cuando dichas decisiones fueran adoptadas por IEASA”, expresó en la carta de renuncia.

Resulta importante señalar que el ahora ex ministro ratificó sus dichos en ON, pero no hizo referencia alguna a las expresiones en OFF que terminaron detonando su salida del gabinete. La diferencia no es menor. En sus declaraciones radiales simplemente expresaba que los funcionarios que llevaron adelante la licitación del gasoducto Néstor Kirchner respondían políticamente a la ex presidenta, pero no hacía ninguna mención de que esos funcionarios habrían armado "una licitación a la medida de Techint", como se leía en el off the record difundido desde su cartera.

Después de desatada la crisis por esa difusión, Kulfas le aseguró al Presidente que él nunca denunció una irregularidad sino que solo había señalado que las críticas de la vicepresidenta resultaban injustas.



El resto de la carta de Kulfas

En la extensa carta, Kulfas enumera los objetivos que tuvo al asumir la cartera y entre los más destacados incluyó la elaboración del plan de estímulo a la producción de gas, la salida del sistema de subsidios energéticos y un marco normativo para Vaca Muerta. El ahora exministro argumenta que esos objetivos fueron frenados, en gran medida, por la interna del Frente de Todos. Así lo expresa en la misiva:

"El sector energético es una de las llaves para resolver nuestro problema de restricción externa. Estamos hablando de un potencial exportador de más de USD 30.000 millones. Una vez más, los avances fueron lentos, signados por un internismo exasperante dentro del propio equipo de la Secretaría de Energía, es decir, internismo dentro del internismo. Ello demoró la posibilidad de un nuevo marco normativo, donde el proyecto de ley quedó en el olvido y fue reemplazado por un decreto que puso algo de racionalidad. Asimismo, se produjeron demoras del caso en el inicio del gasoducto Néstor Kirchner, que ojalá pueda iniciarse rápidamente porque representa una posibilidad concreta de lograr el autoabastecimiento gasífero y luego avanzar en la estrategia exportadora, pero se ha perdido tiempo muy valioso que nos cuesta millones de dólares en importaciones”.