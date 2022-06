La Asociación Empresaria Argentina (AEA) cumple este martes 20 años. Para celebrarlo, realizan un acto en el Hotel Sheraton, donde participó el Presidente Alberto Fernández con un mensaje grabado y que tendrá su cierre a cargo del ministro de Economía, Martín Guzmán.

En este contexto, organizaciones sociales convocaron, desde anoche, a un acampe y manifestación en la puerta del evento en reclamo por leyes que permitan controlar la inflación y bajar el precio de los alimentos.

“Hacemos un acampe porque ahí se van a juntar hoy los responsables de la inflación en Argentina. Los empresarios que tuvieron muchas ganancias durante la pandemia. Y que la siguen teniendo con esta situación del incremento del precio de los alimentos en el mundo”, comenzó explicando a AM750 Silvia Saravia, referente de Barrios de Pie.

“Por el otro lado está el Gobierno, Martín Guzmán, que comparte responsabilidad por no aplicar leyes para que la inflación se frene. El aumento del precio de los alimentos hace que la mayoría de las familias tenga problemas para acceder a un plato de comida arriba de la mesa”, agregó.

Para Saravia, no se trata de poner “mano dura”, sino de “aplicar las leyes que están vigentes”. “Con eso es suficiente. Hay medidas que podría hacer que no haya desabastecimiento. Que se cumpla con los precios. Que la población pueda adquirir los alimentos necesarios. No estamos hablando de ningún lujo, sino de un plato de comida en la mesa”, apuntó.

Críticas al Gobierno porteño

Por otro lado, la referente social denunció excesos por parte de la Policía de la Ciudad: “Anoche, cuando comenzamos la vigilia, nos incautaron las ollas, la comida. Fue un operativo totalmente desmedido”.

Y agregó: “Creemos que es parte de instalar el miedo y disuadir las movilizaciones. Pero en este momento ya se están concentrando miles de compañeros y compañeras”.

El mensaje del Presidente

Ante los principales empresarios del país, el presidente recalcó la necesidad de “distribuir la riqueza” que en los últimos años se concentró en pocas manos. Pidió al sector alimenticio a “desacoplar suficientemente los precios internacionales de los internos” para que más argentinos puedan solucionar la crisis que atraviesan.

Subrayó que el “objetivo pendiente” de su gobierno es “terminar con la desigualdad” generada en los últimos años y exhortó al sector empresario a “entender la dimensión del problema” global. “Tenemos la oportunidad de crecer todos, no algunos. Tenemos que comprender y reglamentar la distribución del ingreso”, puntualizó.