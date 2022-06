Duki, uno de los traperos argentinos del momento, confirmó una cuarta fecha en el Estadio Vélez, el 12 de noviembre. Las entradas saldrán a la venta a partir de las 18 de este martes, a través de Ticketeck.

La nueva fecha fue anunciada por el propio artista tras agotar las funciones para los shows que dará el 6 y 7 de octubre y el 11 de noviembre en el estadio José Amalfitani. Las entradas se podrán adquirir a partir de hoy a las 18 en www.ticketek.com.ar.

“3er Velez sold out vamos por el cuarto los amo. 12 de noviembre, A 6 años de que saque mi primera canción ‘No vendo Trap’, 6 años después, el mismo día, estamos por hacer nuestro 4, y tal vez último Vélez", dijo el artista sin descartar la posibilidad de nuevas fechas. "Gracias todavía no caigo, y no creo caer hasta estar ahí y verles la cara”, agregó.

Y anticipó que en estas presentaciones repasará todas sus etapas, desde “Modo Diablo”, el grupo que integró hasta 2019, hasta la actualidad. Días atrás, el referente del trap de 25 años había dicho en una entrevista con Télam que su llegada a Vélez confirmaba que el trap “no era ni pasajero ni una moda”, y que la “escena argentina está en su mejor momento”.

“Es increíble lo que crecimos, pero esto recién arranca. Esto que estamos viendo ahora y el Vélez son las primeras diez páginas del libro. Es así de simple: tengo 25 años, la mayoría de los pibes tienen menos. Recién arrancamos todos y recién ahora estamos arriba de la ola; todavía no arrancamos a surfear. Faltan muchísimas cosas”, agregó

En 2021, Duki se convirtió en el artista argentino más escuchado del año a nivel global en Spotify, con conciertos agotados en Latinoamérica y Europa, y sus canciones cosechan millones de reproducciones. En lo que va del 2022, lanzó los discos "Desde el fin del mundo y Temporada" de reggaetón y canciones como “YaMeFui”, con los artistas Nicki Nicole y Bizarrap, “Una vaina loca”, con Fuego y Manuel Turzio, y el remix de “No me conocen”, con Tiago PZK, Bandido y Rei, entre otros.

Cuándo salen las entradas y donde se venden las entradas para ver a Duki en Vélez

Campo delantero: $6.500.

Platea preferencial: $6.000.

Platea: $5.000.

Platea alta sin numerar: $4.000.

Campo general con acceso a tribuna: $3.500.

Actualmente, el músico encabeza una gira por las ciudades de Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, que también se agotaron antes de su llegada a México.

Luego viajará a España, que incluye presentaciones en las ciudades de Barcelona, Madrid, Ibiza y Valencia, entre otras. Además, y previo a sus shows en el Estadio de Vélez, Duki visitará Perú, Chile (con entradas ya agotadas) y Colombia.

Cuál es el origen del hit de Duki, "Como si no importara"

“Como si no importara” es una canción del género urbano compuesta por Emilia Mermes y Duki, que contó con la participación del cantante trapero FMK- Enzo Sauthier en Necochea. Narra el amor entre los protagonistas que apuestan a una relación de pasión sin importar lo que diga el resto.

El tema forma parte del disco que lleva el mismo nombre, lanzado por Sony Music. El videoclip, que se estrenó el 13 de julio, superó el millón de reproducciones en YouTube en cuestión de horas. Fue producido por Big One, bajo la dirección de Martin Seipel y grabado en un penthouse ubicado en North Miami, Florida.