La senadora nacional de Unión por la Patria por La Rioja Florencia López aseguró este jueves por la 750 que la marcha en apoyo a Cristina Kirchner “fue un shock” para el Gobierno de Javier Milei y aseguró, con ironía, que por eso mismo no vio a “ningún Gordo Dan”, en referencia al influencer libertario, comentando cosas de la manifestación.



“Fue un día muy bueno para todo el peronismo, para la patria. Fue impresionante escuchar su discurso (el de Cristina) tan fresco, tan simple. Y que llegó a cada uno de los que estábamos ahí”, relató López.

En sintonía con lo que hicieron otros referentes partidarios, la senadora destacó el clima de la marcha: “Fue una movilización muy tranquila, muy linda. Hubo en todas las provincias también una gran movilización. Fue muy bueno”.

La senadora subrayó que la convocatoria no sólo exigió la libertad de Cristina y repudió a la Corte Suprema, sino que también fue un mensaje directo al Gobierno nacional. “No solo se pedía por la libertad de Cristina y se rechazaba una Corte corrupta, sino que también le decía que no al Gobierno”.

“Se le decía que no podía avanzar como lo está haciendo con los jubilados. Que dejen de dar financiamiento a Inteligencia para detener a los que tienen otra ideología. Que dejen de endeudar a nuestro país”, enumeró.

En este punto, López también cuestionó la falta de transparencia en la gestión económica: “Nadie nos explica adónde van los dólares que pide Caputo. Todo eso gritamos con todas las letras desde la plaza y esperamos que el Gobierno tome nota de esto”.

Según la legisladora, la reacción oficialista fue de desconcierto: “Yo creo que fue un shock. No vi a ningún Gordo Dan hablando de nada. Fue un shock grande. Nunca se imaginaron tremenda movilización por la política”.

Remarcó que la movilización fue genuina y consciente: “Los que fueron ayer fueron a pedir la libertad de la principal líder de la oposición. Nadie iba engañado, transportado sin saber. Fuimos todos los que no queremos que el peronismo repita la historia: nos proscribieron, mataron, torturaron, robaron a los bebés”.

Por eso López hizo un llamado a la memoria histórica y a la comprensión del contexto: “El peronismo tuvo que exiliar a Perón 18 años. Y todavía escucho gente que dice que si robó, tiene que estar presa… por favor, lean historia, al peronismo le pasó todo el tiempo lo mismo con este tipo de Gobierno”.

Sobre el futuro, la senadora expresó su confianza en que la fuerza demostrada en la calle pueda transformarse en una alternativa política real. “Confiamos en que se haga una buena estrategia electoral. Es clave que podamos ganar las elecciones. Tengo mucha fe”.

“No sé si nos van a elegir a nosotros, pero pido que no voten a este Gobierno. Voten a otro partido, busquen otra fuerza política. Pero no voten a este Gobierno, que es cruel, que castiga a la discapacidad, a los adultos mayores, a los niños”, finalizó.