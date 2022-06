Cines

ANIMALES FANTÁSTICOS 3: LOS SECRETOS DE DUMBLEDORE

Con Eddie Redmayne y Jude Law. Dir: David Yates. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 16.00 hs.

ASESINO SIN MEMORIA

Con Liam Neeson y Monica Bellucci. Dir: Martín Campbell. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 22.45 hs.

Showcase: Cas: 22.30 hs.

DOLCE FINE GIORNATA

Con Krystyna Janda y Kasia Smutniak. Dir: Jacek Borcuch. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.00, 19.30 hs.

DOCTOR STRANGE 2: EN EL MULTIVERSO DE LA LOCURA

Con Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen. Dir: Sam Raimi. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 14.30, 17.15, 20.00, 22.15, 22.45 hs.

Hoyts: Cas: 12.10, 15.00, 18.10 hs; tras sáb, 00.20 hs. Sub: 21.15 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 19.50, 22.30 hs.

Showcase: Cas: 15.40, 16.20, 18.35, 19.10, 21.50 hs. Sub: 22.10 hs.

EL PEQUEÑO NINJA

Animación. Dir: Thorbjørn Christoffersen y Anders Matthesen. ATP.

Nuevo Monumental: Cas: 15.00 hs.

Showcase: Cas: 14.30 hs.

JURASSIC WORLD 3: DOMINIO

Con Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. Dir: Colin Trevorrow. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 14.30, 17.20 hs. Sub: 20.10 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 16.15, 19.15 hs. 4D Sub: 22.15 hs. 3D Cas: 16.00, 19.00, 22.00 hs. 2D Cas: 14.00, 15.30, 16.30, 17.00, 18.30, 19.30, 21.30, 22.30 hs. 2D Sub: 20.00, 23.00 hs.

Hoyts: 3D DBOX Cas: 12.30, 15.40, 22.00 hs; tras sáb, a la 01.00 hs. 3D DBOX Sub: 18.50 hs. 3D Cas: 13.00, 15.10, 16.10, 19.20, 21.30, 22.30 hs. 3D Sub: 13.30, 19.40 hs; tras sáb, a las 00.50 hs. XD DBOX Cas: 14.40, 17.50 hs; tras 00.10 hs. XD DBOX Sub: 21.00 hs. 2D Cas: 13.50, 16.40, 17.20, 18.20, 23.00 hs. 2D Sub: 20.40 hs; tras sáb, a las 00.30 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00 hs. Sub: 18.30, 21.40 hs.

Showcase: 3D Cas: 15.35, 18.45, 21.55 hs. 3D Sub: 22.35 hs. 2D Cas: 14.10, 14.35, 15.15, 16.15, 17.25, 17.45, 18.25, 19.25, 20.35, 20.55, 21.35 hs. 2D Sub: 14.55, 15.55, 18.05, 19.05, 21.15, 22.15 hs.

LOS TIPOS MALOS

Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP.

Nuevo Monumental: Cas: 17.00 hs.

Showcase: Cas: 14.25 hs.

SHIRLEY

Con Elisabeth Moss y Michael Stuhlbarg. Dir: Josephine Decker. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 19.50 hs.

SONIC 2

Con Jim Carrey y James Marsden. Dir: Jeff Fowler. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 15.00, 17.30 hs.

Cinépolis: Cas: 14.45, 17.30 hs.

Hoyts: Cas: 13.15, 16.20, 19.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.30, 17.20, 19.20 hs.

Showcase: Cas: 14.05, 16.45, 19.35 hs.

TOP GUN 2: MAVERICK

Con Tom Cruise y Miles Teller. Dir: Joseph Kosinski. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 14.50, 17.30, 20.10 hs.

Cinépolis: Cas: 14.15, 17.00, 19.45, 22.40 hs. 2D Sub: 20.00 hs.

Hoyts: Cas: 12.40, 19.00, 22.15 hs. Sub: 15.45, 21.45 hs; tras sáb 00.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 22.15 hs. Sub: 15.50 hs.

Showcase: Cas: 15.50, 16.30, 18.40, 19.20, 21.40, 22.20 hs. Sub: 16.50, 19.00, 19.40, 22.00, 22.40 hs.

UN AMOR CERCA DEL PARAISO

Con Pak Hon Chu y Anna-Maija Tuokko. Dir: Mika Kaurismäki. ATP.

Cines del Centro: Sub: 17.00 hs.





¿Dónde están?

CINES DEL CENTRO

Shopping del Siglo.

CINÉPOLIS

Avenida Perón 5856.

El CAIRO

Santa Fe y Sarmiento.

HOYTS

Portal Rosario Shopping.

NUEVO MONUMENTAL

Peatonal San Martín 993.

SHOWCASE

Alto Rosario Shopping.





Música

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Alan Vega. El músico, productor y compositor presenta en formato de trío un show de blues, country, rock and roll y soul. Hoy, a las 21 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Rodolfo "Cholo" Montironi, Martín Tessa y Joel Tortul. Tres generaciones de maestros, compositores y referentes del tango rosarino en lo que promete ser una noche histórica para la escena local. Hoy, a las 21 hs.

C. C. FONTANARROSA

San Martín 1080.

Barfeye + Caro Miiño. Los dos músicos emergentes abrirán el ciclo Piso Compartido con la intervención artística de Jazmín Varela. Mañana, a las 20 hs.

C. C. GÜEMES

Güemes 2808.

Parientes desembarca. El cuarteto oriundo de Junín llega a la ciudad y contará con la española Izaro como artista invitada. Vie 10, a las 20 hs.

El Bordo. La banda liderada por Ale Kurz festeja el XV aniversario de su disco "Yacanto". Sáb 11, a las 20 hs.

CEC

Paseo de las Artes y el río.

IIIº Festival Kuikatl “Por un ecosistema de la canción”. El festival buscará producir, a partir de la fusión y convivencia de distintos estilos, un encuentro en el que la nueva canción y la música popular sean las protagonistas. Sáb 11, a las 16 hs.

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza.

Rata Blanca. La banda de hard rock regresa a Rosario en un show donde realizarán un repaso por todos sus grandes éxitos. Sáb 11, a las 20 hs.

GALPÓN DE LA MÚSICA

Los Inmigrantes 980.

Luis Salinas. El prodigioso músico y compositor presentará un amplio repertorio en múltiples géneros musicales, acompañado por Juan Salinas, Alejandro Tula y algunas sorpresas más. Vie 10, a las 21 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Fernando Cabrera. El cantante uruguayo vuelve a Rosario para ofrecer un recital donde repasará temas de toda su carrera. Dom 12, a las 20 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Suipacha y Güemes.

Raly Barrionuevo. El artista se presenta junto a su banda historica integrada por Cesar Elmo, Ernesto Guevara y Mono Banegas. Sáb 11, a las 21 hs.

El Plan de la Mariposa. La banda liderada por los hermanos Andersen volverá a la ruta con su Gira Incandescente. Vie 12 de ago, a las 20 hs.

LA USINA SOCIAL

Jujuy 2844.

Salvatrap y los Inmejorables. Salvador Trapani junto a Leandro Piombo y Matías Crib presentarán un concierto de improvisación planificada dónde se fusionan instrumentos musicales excéntricos con clásicos. Vie 17 y 24, a las 21 hs.

METROPOLITANO

Alto Rosario Shopping.

Babasónicos. La banda vuelve a Rosario en el marco del "Bye bye Tour". Vie 10, a las 21 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Opus Cuatro + Cuarteto Karé. En el último Cosquín, el grupo vocal de más larga actividad del país le dejo su legado al conjunto rosarino y ahora en Rosario también se podrá vivir esa despedida. Vie 10, a las 21 hs.

VORTERIX

Salta 3519.

Caras Extrañas. La banda toma como repertorio las canciones compuestas por Mauricio Lescano para su banda anterior, La 25, y este nuevo proyecto que ya tiene lanzados cinco singles que serán parte del álbum debut. Vie 17, a las 20 hs.

Mario Pereyra. La Fiesta del Aguante del artista y su banda regresa a la ciudad luego del éxito rotundo de sus dos ediciones anteriores. Sáb 18, a las 23.30 hs.





Teatro

AUDITORIO FUNDACIÓN

Mitre 754.

Dos locas de remate. La historia narra el reencuentro de dos hermanas que se vuelven a ver las caras después de 20 años en un duelo divertido y desopilante. Soledad Silveyra Y Verónica Llinás juntas para hacer reír durante 80 minutos. Dom 19, a las 20 y 22.30 hs. Lun 20, a las 18 y 20 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Una noche en el hotel. Dos amigos varados encuentran en el medio de la nada un gran hotel donde conocen a un torpe y divertido botones, quien debido a una confusión los aloja en el hotel y ahí cambiarán para siempre. Comedia con Pedro Alfonso, Rodrigo Noya, Iliana Calabró y Pachu Peña. Sáb 11 y dom 12, a las 21 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Revista Musical: Pasión de Tango. Obra con los cantantes Alberto Ayés, Graciela Figari y Verónica Marchett, dos bailarines en escena y dirección musical de Fabio Martines. Vie 10 y dom 19, a las 21 hs.

C. C. PARQUE ESPAÑA

Sarmiento y el río.

Como si fuera esta noche. Obra de la dramaturga Gracia Morales, con las actuaciones de Piedad Montero y Estrella Zapatero (España), y dirigida por Ana Scannapieco (Argentina). La temática de género es abordada con sensibilidad desde la perspectiva de estas cuatro mujeres que cruzan saberes y experiencias. Sáb 11, a las 20.30 hs.

CULTURAL DE ABAJO

Entre Ríos 579.

Contrametamorfosis (Monólogo escatológico). Obra unipersonal escrita por Mauricio Stírnemann, que tiene como protagonista a un insecto que se va convirtiendo en humano, a diferencia del célebre cuento de Franz Kafka. Vie de jun, a las 21 hs.

DEL RAYO

Salta 2991.

Últimos. Tres actores quedan varados camino a la función. Solo se tienen a ellos mismos, y al carromato en el que se trasladan. Obra de Alejandro Leguizamón donde lo grupal, lo individual y el propósito que cada uno de los personajes ocupa, son esenciales a la hora de llenar los vacíos de un escenario despojado. Dom de jun, a las 20 hs.

IDAE

Entre Ríos 840.

¿Estás ahí? Tragicomedia fantástica que reflexiona sobre los vínculos, la muerte y la distancia. Obra de Javier Daulte con las actuaciones de Mauro Lemaire y Giuliana Gamba y dirección de Camila Hidalgo Solís. Vie 11 y sáb 12, a las 20.30 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Vivir para bailarlo. Espectáculo internacional creado y dirigido por Hugo Álvarez y Cecilia Secchi, que propone integrar la danza española y el tango argentino, el flamenco y la poesía, el teatro y las nuevas tendencias artísticas. Vie 10, a las 21 hs.

Soltero. A través de sus monólogos, Juampi González hace un repaso de lo bueno y lo malo de “la soltería”, contando su relación con las mujeres, el sexo y el paso de dejar de vivir con sus padres para comenzar a hacerlo solo. Sáb 11, a las 19 y 21.30 hs.

LA MORADA

San Martín 771.

Celular. Un hombre desnudo que sólo posee un celular y con poco crédito. ¿Por qué esta solo y desnudo? ¿Qué le pasó? ¿Quién lo llama? ¿Quién le habla? Unipersonal de Milton Bloise, con dirección Cristhian Ledesma y textos de Pablo Albarello. Dom de jun, a las 19 hs.

LA TRAMA

Entre Ríos. 1437.

Derivas, los confines de Kronos. La obra es una pieza performática audiovisual cuya composición propone un collage entre objetos e imágenes a partir del uso de dispositivos y nuevos medios. Con actuación y dirección de Pablo Albini. Sáb de jun, a las 20 hs.

Dos silencios, falsa trágica para teatro de objetos. Por medio de objetos se muestra un panorama histórico de nuestro país, diferentes situaciones que aluden a momentos entre los años 1976 y 1982. Dirección: Mónica Martínez. Dom de jun, a las 20 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Pablo Molinari. El humorista presenta "Pequeñas cosas fundamentales", su nuevo unipersonal de stand up. Mañana, a las 21 hs.