El ministro de Economía, Martín Guzmán, fue el envíado del presidente Alberto Fernández al cierre del cumpleaños 20 de la AEA. En ese escenario, defendió el proyecto de Renta Inesperada, criticó los pedidos de dolarización de la economía y habló de la segmentación de los subsidios "pro ricos".

"Ha habido un shock que ha generado para ciertos sectores una renta que no tiene nada que ver con una mayor inversión sino que es producto del shock internacional, que al mismo tiempo le genera problemas a millones de personas", dijo ante los ceos en el Sheraton. Y agregó que "el Gobierno Nacional ha trabajado para articular un proyecto de Ley que nos permita administrar esa renta inesperada de la guerra. Consideramos que es muy importante para una Argentina que vaya en la senda de un crecimiento compartido, un crecimiento con equidad, que no desaliente la inversión sino que busque administrar la renta inesperada de la guerra".

Luego de destacar que el objetivo de Gobierno es "una economía que crece generando empleo, agregando valor, y construyendo estabilidad", destacó que "desde el Gobierno, las definiciones que tomamos son qué rol debe y puede jugar el Estado para lograr tener una economía de mercado con mayor pujanza y mayor capacidad de generación de empleo, agregación de valor, en un ambiente de mayor estabilidad, en el cual se vaya abordando lo que ha sido la principal problemática de la Argentina durante muchísimo tiempo, que es el problema de la inflación".

En esa línea, contó que, para fortalecerse, la Argentina necesita acumular reservas internacionales, lo cual, a su vez, requiere que el perfil productivo vaya generando un crecimiento de las exportaciones que sea consistente con la demanda por divisas que el crecimiento económico requiere, y no caer recurrentemente en situaciones de tensiones en la balanza de pagos". Sobre los proyectos de la oposición sobre dolarización de la economía, explicó que "desde el punto de vista de la política monetaria hay un rol para apuntalar a nuestra moneda. La Argentina no puede abandonar el camino de construcción de una moneda respetable, más fuerte. Abandonar la moneda es reconocer una derrota como Estado Nación. Por eso consideramos que todas esas propuestas que han estado dando vueltas sobre dolarización no tienen un sentido desde el punto de vista de la construcción de la República; dañarían fuertemente a la República".

Energía y subsidios

"Hemos trazado una estrategia que tiene cuatro bloques", dijo Guzmán sobre la energía. "El primero tiene que ver con la continuidad de las condiciones de estabilidad macroeconómico; el segundo, la infraestructura; el tercero, tiene que ver con construir reglas de juego que permitan hacer un escalamiento de la inversión que sea de envergadura. Si queremos hacer algo transformacional no va a alcanzar solamente, más allá de que es fundamental, con la inversión interna; hace falta complementarlo con inversión externa".

Asimismo, consideró que "para el desarrollo del sector energético, aumentar la capacidad de infraestructura es fundamental. Se viene trabajando al respecto con un absoluto compromiso de poder avanzar con la obra estratégica más importante para el sector gasífero en este año que es el gasoducto Néstor Kirchner". Sobre ese tema, quitó fantasmas respecto a las licitaciones al asegurar que "las definiciones técnicas que se tomaron para la licitación del gasoducto se adecuan a las necesidades que enfrenta la Argentina. Se está avanzando para lograr que en el invierno próximo tengamos construido este gasoducto que es tan importante". Y adelantó que, en los próximos días, vamos a estar dando noticias al respecto de extender el Plan Gas vigente, que fue muy exitoso en generar una recuperación y un crecimiento de la producción del gas en la Argentina, lo que ha permitido un muy grande ahorro de divisas".

También habló de los subdisios a las tarifas. "Estamos buscando acabar con un sistema de subsidios energéticos que tiene un sesgo pro rico. Es fundamental el compromiso de todos los funcionarios públicos para que la Argentina pueda avanzar en un paso que constituye un cambio estructural en la política de subsidios que va a fortalecer al Estado y a las condiciones de equidad en la Argentina", manifestó. Y adelantó que "estamos trabajando en el Presupuesto 2023 que se presentará el 15 de septiembre que está alineado con los objetivos y los preceptos del programa macroeconómico que se adoptó en el mes de marzo. Por último, respecto a los precios, consideró a la política para el sector como "complementaria de la política macroeconómica para poder atacar el problema de la inflación y tener mejor expectativas".