"No hubo ni hecho de corrupción, ni direccionamiento del pliego, ni nada por el estilo", subrayó el presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca, en referencia a la licitación para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, respondiendo así a las veladas acusaciones que lanzó el ex ministro Matía Kulfas sobre la contratación que estuvo a cargo de IEASA, la empresa estatal de energía. Ayer, desde esta última, salió un comunicado de respuesta a la extensa declaración de renuncia de Kulfas, en el que Energía Argentina (IEASA) acusa al ex titular de Desarrollo Productivo de "desconocimiento supino" de la evolución de la demanda de gas en Argentina y que por es por ello que descalifica la importancia de los subsidios energéticos en favor del consumo residencial.



El ministro de Economía, Martín Guzmán, también se manifestó en favor de las condiciones de licitación del gasoducto, tomando distancia de los dichos de Matías Kulfas, a quien el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia el sábado último luego de que el funcionario pretendiera descalificar los dichos de la vicepresidenta Cristina Kirchner del viernes. "Avanzaremos con la obra estratégica del gasoducto Néstor Kirchner, impulsando licitaciones técnicas que se adecuan a las necesidades del país", señaló Guzmán en su intervención en el encuentro anual de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), realizado este martes en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires.

Fue en ese mismo encuentro en el que Paolo Rocca definió al Gasoducto Néstor Kirchner como "una obra fundamental" para c onectar el yacimiento Vaca Muerta en Neuquén con el resto del país, cuya licitación para la provisión de los caños (que se adjudicó la firma SIAT, del grupo Techint) "se hizo con un pliego técnicamente indiscutible".

"Para poder realizar el gasoducto en un tiempo breve y llegar para el invierno de 2023, los tiempos para recoger las ofertas y, después, conectar esto con la construcción del gasoducto han sido muy cortos. (En el Gobierno) salieron a buscar a todos los que podían ofertar los tubos, y ni los chinos ni nadie pudieron llegar con una oferta consistente con los tiempos previstos", indicó el empresario. Según dijo, Tenaris llegó a cumplir con los requisitos forzando su cadena de abastecimiento de Brasil a la Argentina.



En este sentido, señaló que "la dirección de Ieasa (ahora Enarsa, la empresa pública nacional a cargo de la adjudicación de la obra) se encontró con una licitación en la cual había un oferente". Así, subrayó que "podría haber decidido cancelar la licitación, olvidarse del gasoducto para 2023 y hacerlo más adelante", pero remarcó que "lo que hizo, con sentido común, fue asignárnosla a nosotros".



"No hubo ni hecho de corrupción, ni direccionamiento del pliego, ni nada por el estilo", aseguró el empresario. Admitió que "puede ser que no simpatice con una parte de la ideología" del Gobierno, en directa alusión al kirchnerismo, pero aseguró que respeta "un informe técnico cuando lo reconozco como tal, y esto fue lo que se ha hecho".



Por último, se refirió a las denuncias judiciales que inmediatamente planteó la oposición tomandose de las palabras de Kulfas sobre la presunta corrupción en la adjudicación ("una licitación hecha a medida de Techint", sugirió). "El sentido común -aseguró Rocca- se fue perdiendo en la múltiple grieta que tenemos en todos lados y creo que hoy está interviniendo la justicia en el pliego. Es muy probable que terminaremos pagando en el invierno de 2023 el gas a 28 dólares en lugar de a US$ 4", ya que, "si la cosa sigue con atraso, no se va a llegar" para el objetivo propuesto de tener el gasoducto operando en el invierno de 2023.

"No se puede poner una multitud de grietas con gente de un lado y del otro que confunde el espesor con el diámetro, los milímetros con la pulgada. Al final, el desarrollo del potencial de petróleo, gas e ir al mundo y cumplir con nuestra responsabilidad depende de eso", sostuvo Rocca.

La empresa Energía Argentina, responsable de las contrataciones y la realización del gasoducto, dio a conocer una nota en la que le responde a varios planteos puntuales de Matías Kulfas que le imputaba ineficiencia y escasa transparencia en sus procedimientos.

La firma encabezada por Agustín Gerez rechaza la supuesta autoría que Kulfas se atribuye en la formulación del Plan Gas.Ar para promover el aumento de la producción. Le recuerda que fue una iniciativa formulada por el gobierno de Néstor Kirchner en 2008 y opuesta en marcha en 2013 por Cristina Kirchner.

Además, acusa a Kulfas de "desconocer cómo funciona el sistema energético" al cuestionar a los subsidios como "un sistema desquiciado, socialmente injusto, antifederal y prorricos". Señala Energía Argentina que el mayor incremento en la demanda residencial de gas en invierno se registra "en Patagonia, Gran Buenos Aires y el interior de la provincia, zona Centro del país, Cuyo y recién detrás de ellas, CABA".

"El usuario residencial de CABA no mueve el requerimiento de volúmenes de gas que exijan importar", dice Energía Argentina, por lo cual la calificación de "antifederal y prorrico" al sistema de subsidios por parte de Kulfas sólo pueden surgir de "su desconocimiento supino de cómo se empunta la demanda de gas natural en invierno y de que, lamentablemente, no logró entender cómo funciona el sistema energético ni aun habiendo tenido a la Secretaría de Energía bajo su dependencia hasta agosto del año pasado".