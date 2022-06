El candidato presidencia de Colombia Rodolfo Hernández, referente de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, propuso una jornada laboral de 10 horas, con media hora de descanso para almorzar. "Podemos trabajar de 6 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde", aseguró el candidato en un vivo de Facebook que compartió con su compañera de fórmula, Marelen Castillo.

De imponerse en la segunda vuelta presidencial del 19 de junio, Hernández imagina que los trabajadores ingresen a sus puestos antes del amanecer para que "no coincidan con las horas pico" y se evite el "tracón" en el tránsito. Según sus estimaciones, de esta manera "los cuatro años calendario se vuelven casi seis" por la extensión de la jornada laboral.

Con respecto a la media hora de almuerzo que tendrían los trabajadores, el candidato derechista subrayó que no es "para tomar tinto", sino para disfrutar de una breve pausa y continuar con la jornada laboral. Si los trabajadores quieren gozar de más tiempo de ocio, deberían hacerlo en sus días francos, sugirió el candidato.

"Desde el primer momento la transformación, el impacto que va a recibir toda esta burocracia que no quiere cambiar, que no se quieren ir", lanzó Hernández. Su comentario fue contestado rápidamente por su contrincante en la segunda vuelta, Gustavo Petro, quién afirmó que un equipo presidencial "no trabaja de seis a cinco" sino que "un equipo presidencial trabaja 24 horas al día".



La polémica continuó con otro mensaje de Petro en su cuenta de Twitter, donde reafirmó que solo el Presidente trabajará 12 horas. "Al pueblo trabajador le derogamos la reforma laboral de Uribe, para que las horas extras vuelvan a ser horas extras, tengamos jornada de ocho horas y haya estabilidad laboral", sostuvo.



Segunda vuelta presidencial en Colombia

En las elecciones del domingo 29 de mayo pasado, Petro obtuvo un 40,3% de los sufragios, mientras que Hernández se ubicó en segundo lugar, tras recibir el 28,1% de los votos. Según una encuesta realizada por Guarumo, EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos, Hernández cuenta con un 46,4% de intención de voto, mientras que Petro tiene un 43,3% de las preferencias. En tanto, un 8,4% de la ciudadanía votaría en blanco.

Hernández tiene 77 años, es un ingeniero civil y empresario que entre 2016 y 2019 fue alcalde de Bucaramanga. Es el líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, un movimiento de derecha fundado en 2019. En declaraciones públicas anteriores a la primera vuelta prometió "reducir el tamaño del Estado, a acabar la corrupción y reemplazar por funcionarios eficientes y no corruptos a aquellos que han puesto en gobiernos anteriores".