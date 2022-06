Un hecho tan peligroso como insólito conmovió a los vecinos de la localidad bonaerense de Lobos, durante el mediodía del miércoles: una beba fue rescatada mientras cruzaba una calle gateando. Las imágenes del momento fueron capturadas por una cámara de seguridad de la zona.

“No podía salir del estupor de ver un bebé cruzando la calle, una cosa que no se me hubiese pasado en mi vida por la cabeza”, dijo Bonifacio, el héroe de esta historia, en declaraciones a la prensa.

Bonifacio contó que tiene un comercio en la cuadra y que, luego de estacionar y descender de su auto, vio a la beba cruzando la calle. Enseguida atinó a agarrarla, frenó a los autos que venían, y, gracias a su rápida reacción, evitó que suceda una tragedia.

Según relató el mismo hombre, la beba es hija de una señora que también tiene un local en esa cuadra. La mujer habría dejado la puerta entreabierta y en un descuido la nena salió del local gateando.

“La mamá ni se imaginó lo que había pasado porque para ella la nena estaba adentro del local”, especificó Bonifacio, y agregó: “Lo loco de todo esto es que nadie la vio gatear en la vereda, porque llegó sin problema a donde circulan los autos”.

Las imágenes de la beba bajando a la calle fueron fueron registradas por una cámara de seguridad privada. “Es un segundo para todo. A mí me tocó la parte linda, que es rescatarla, pero si pasaba 30 segundos antes tal vez la atropellaba”, sostuvo Bonifacio.

Finalmente, el vecino, aún conmovido por la situación, reflexionó: “Te cambia la vida en un segundo, para un lado o para otro”, y cerró: “Lo que hice lo habría hecho cualquier otro vecino. Es muy difícil describir lo que pasó”.