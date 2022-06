El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, cruzó este jueves a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, luego de que la presidenta del PRO asegurara que el próximo gobierno debe eliminar todos los planes sociales y hasta lo incluyó en su plataforma si llega a ser candidata en 2023.

“Lo que quiere el PRO es hacer lo que hizo durante el Gobierno de Macri pero más rápido. Es decir, más rápida la reforma laboral. Más ataque a los trabajadores. Más ataque a los convenios. Por ese camino les va a ir mal”, respondió Belliboni por AM750.

En este sentido, agregó que “la idea de eliminar los planes sociales es generar una presión contra el salario". "Porque sin planes sociales los empresarios quisieran pagar aún menos”, sintetizó.

Para Belliboni, lo que dice Bullrich “representa a las patronales” para que se pueda “superexplotar” a los trabajadores.

“Cuando fue Gobierno, Bullrich aumentó los planes sociales porque fracasaron en sus políticas económicas y sociales. Poco pueden hablar aquellos que cuando estuvieron en sus Gobiernos los duplicaron”, agregó.

“Vemos a una CGT paralizada”

Por otro lado, Belliboni se refirió al encuentro de ayer entre las organizaciones paqueteras y representantes de la CGT y la CTA. Si bien destacó el encuentro, se manifestó muy crítico contra las centrales de los trabajadores.

“Vemos a la CGT y a la CTA muy paralizadas frente a la ofensiva patronal y del Gobierno. Con un ajuste que golpea fuertemente a los trabajadores mediante un ataque al salario, las jubilaciones, los ingresos fijos”, dijo.

“Esta crisis la estamos pagando los que no la producimos. Encima, tenemos expresiones como la de los empresarios (por Braun), donde dice que ellos la resuelven fácil la cuestión: remarcan y se acabó”, agegó.

Y dijo: “No podemos estar de brazos cruzados frente a la idea de que la crisis la paguen los trabajadores. La CGT dice que está planeando una movilización. Creemos que tenían que decir algo antes de que nosotros lo pidiéramos. Tanta voluntad no había. No vemos a la CGT o a la CTA con voluntad de lucha contra el ajuste”.