En el marco de laanunció unena lo largo de lospróximos 5 años, para "apoyar el desarrollo económico de la región" a través de la transformación digital. El plan engloba iniciativas en cuatro áreas:





Así lo anunció el CEO de Google y Alphabet, Sundar Pichai, que este jueves se reunirá con el presidente Alberto Fernández, a las 16.30 hora local.

“La transformación digital puede aportar mucho a América Latina, una región donde la pandemia golpeó muy fuerte y donde cerrar la brecha digital es clave para una recuperación inclusiva”, sostuvo Pichai.

Los compromisos anunciados abarcan el lanzamiento de un nuevo cable submarino para 2023, que se suma a los otros tres ya instalados (Curie, Tannat, Monet), que conecte América del Norte con América del Sur a través del Atlántico. También incrementar el equipo de ingeniería en Brasil, con foco en áreas esenciales, como la privacidad y la seguridad. Y sumar 1 millón de becas para los Certificados de Carrera de Google, a los que se puede aplicar sin necesidad de que cuenten con título universitario o experiencia previa.

También contemplan el lanzamiento de Google Wallet para el sistema operativo Android, la billetera digital de la compañía que estará disponible en Chile y Brasil primero, y luego se extenderá a otros países de la región. Y el desembolso de 300 millones de dólares a ONGs enfocadas en áreas como sustentabilidad y en crear oportunidades económicas para mujeres.

Además de potenciar el ecosistema emprendedor y el desarrollo de startups en la región. "Cuando la compañía abrió el campus de Google for Startups en Brasil, en 2016, no había unicornios en la región. Hoy, 13 de los 35 unicornios que tiene América Latina fueron parte de los programas impulsados por Google, y en 2020, la región registró un récord de US $15.300 millones en financiamiento para startups", manifestaron. Entre algunos de los participantes que pasaron por el programa se encuentran Ualá, Ripio, ComparaOnline y TiendaNube.



En ese contexto, expresaron que al día de hoy apoyaron "a más de 450 empresas emergentes en América Latina, que crearon 25.000 puestos de trabajo y llevan recaudados más de US $9.000 millones en inversiones".