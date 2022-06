En busca de un triunfo tras el empate ante San Lorenzo en el debut, Independiente recibirá este viernes a Talleres de Córdoba, en un encuentro válido por la segunda fecha de la Liga Profesional.







El Rojo viene de empatar 1-1 ante el Ciclón y para recibir al Tallarín el entrenador Eduardo Domínguez podría repetir el mismo equipo que paró en su debut en el torneo.



Talleres de Córdoba, por su parte, viene de vencer a Sarmiento de Junín en el estadio Mario Alberto Kempes y cuenta con tres unidades, al igual que Boca Juniors, Racing Club, Argentinos Juniors, Newell's Old Boys, Platense y Tigre.



El DT portugués Pedro Caixinha tiene en mente darles rodaje a los mismos once que se impusieron al Verde juninense.



El partido se jugará desde las 21.30 (TV: ESPN) en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, de la ciudad de Avellaneda.



El Halcón visita al Granate

Lanús recibirá este viernes a Defensa y Justicia en "La Fortaleza", en otro encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Liga Profesional.





El Granate viene de empatar sin goles ante Rosario Central en su visita al Gigante de Arroyito, y el entrenador Jorge Almirón podría realizar una modificación: el ingreso de Claudio Spinelli por Angel González.

El Halcón, por su parte, igualó sin goles ante River Plate en Florencio Varela en la apertura del torneo, y el técnico Sebastián Beccacece evalúa mover el banco para visitar a Lanús.



El partido se jugará desde las 19 (TV: ESPN) en el estadio Ciudad de Lanús, al Sur del conurbano.



El Pincha va a Mar del Plata

Estudiantes de La Plata visitará en Mar del Plata a Aldosivi, que llega a este cruce por la segunda fecha de la Liga Profesional sin haber confirmado quién será su nuevo entrenador tras la salida de Martín Palermo.





El Pincha viene de empatar sin goles en el clásico platense ante Gimnasia y tendrá la baja de Gustavo Del Prete, que está cerca de cerrar su transferencia a Pumas de México, club que pagaría una suma aproximada a los 5 millones de dólares. En su lugar entrará el tucumano Leandro Díaz.

De su lado, Aldosivi acumula cinco caídas al hilo, entre ellas la derrota 2-1 en el arranque del torneo ante Argentinos Juniors que se produjo con el interinato de Favio "Yagui" Fernández, que se interrumpió para ser reemplazado transitoriamente por Diego Villar, quien tomó el mando del plantel el martes pasado junto a Mariano Charlier como ayudante de campo y estará al frente del equipo de Primera hasta que sea designado un nuevo entrenador.

En los últimos días circularon versiones sobre la posibilidad de que sea contratado Cristian "Kily" González; también acerca de la eventual llegada del ex goleador Abel Balbo, en dupla con el ex entrenador de la selección de básquetbol, Julio Lamas, aunque el club informó que por el momento no hay nada oficial.

El encuentro se disputará desde las 19 (TV: TNT Sports) en el estadio José María Minella, de Mar del Plata.

Otros dos que buscan el primer triunfo

Huracán y Rosario Central buscarán la primera victoria en la Liga Profesional cuando se enfrenten desde las 21.30 (TV: TNT Sports) en Parque Patricios, en el marco de la segunda fecha.





El Globo debutó con una derrota 2-0 contra Racing Club en su visita a Avellaneda y buscará ganar de local en el primer partido del nuevo ciclo de Diego Dabove.

La última victoria de Huracán fue justamente ante Rosario Central (2-1) por la penúltima fecha de la Copa de la Liga. Luego de salida de Frank Darío Kudelka, fue eliminado de la Copa Argentina por Deportivo Madryn, equipo de la Primera Nacional.



El Lobo, local ante el Patrón

En el primer partido de este viernes, Gimnasia La Plata será local desde las 16.30 (TV Pública) de Patronato, que deberá extremarse para mantener la categoría, por la segunda fecha de la Liga Profesional.





El Lobo, dirigido por Néstor Gorosito y que en el debut igualó en el clásico platense con Estudiantes, necesita una serie de triunfos que le permita afrontar este certamen con el claro fin de conseguir la clasificación para una copa internacional.



Patronato de Paraná, con Facundo Sava como entrenador, está último en la tabla de promedios y deberá sumar muchos puntos para eludir el descenso. En el debut empató de local ante Vélez Sarsfield.