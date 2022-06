"Hay entre 100 y 120 mil mujeres en edad jubilatoria que no podrían acceder a sus haberes en la segunda parte del año si no se prorroga la moratoria", advierte la diputada nacional del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Marisa Uceda. Ante la falta de definición del Poder Ejecutivo alrededor de la moratoria, cuyo vencimiento es el próximo 23 de julio, en el Frente de Todos circulan dos proyectos de ley para atacar el problema de la falta de aportes.

De todas formas, en el sector de la coalición cercano a la vicepresidenta, Cristina Fernández, desde donde se impulsan esas iniciativas parlamentarias, esperan que el presidente, Alberto Fernández, defina la prórroga con un decreto.

Con el objetivo de poner este tema en la agenda pública, la diputada del FDT por la CABA Gisela Marziotta, autora del proyecto de ley que apunta a la prórroga de la moratoria, convocó a una audiencia pública el próximo lunes 13 a las 10 horas en la Sala Segundo Piso del Anexo C de la Cámara de Diputados. Los principales oradores serán el senador del FDT, Mariano Recalde, la diputada mandato cumplido, Mirta Tundis, y Patricia Iza, de la organización Fuerza y Voluntad Transformadora.

Proyectos

Por un lado, los senadores Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti presentaron un proyecto que busca dar solución a aquellas personas que ya alcanzaron la edad de retiro, 60 años las mujeres y 65 los hombres, pero no reúnen los 30 años de aportes. Son 742 mil personas: 447 mil mujeres y 295 mil varones.



La propuesta es que las personas en edad de jubilarse pero que no cuentan con los aportes necesarios puedan saldar las deudas de aportes hasta diciembre de 2008, en planes de 1, 30, 60 y hasta 120 cuotas. El pago mensual será equivalente al 29 por ciento de la remuneración mínima imponible. Al mismo tiempo, la propuesta busca que las personas que les falta hasta diez años para alcanzar la edad jubilatoria pero que ya saben que carecen de aportes suficientes, puedan ir cubriendo ese bache de antemano. Hay 552 mil mujeres de entre 50 y 59 años y 327 mil varones de entre 55 y 64 años que podrían utilizar el beneficio.

"Aquel proyecto resuelve para adelante la situación. Está muy bueno pero la realidad es que exige una discusión de fondo y no vamos a llegar a tratarlo antes del 23 de julio, cuando vence la actual moratoria sancionada en 2014. Por eso, estamos ante una urgencia que tenemos que resolver mediante el proyecto de ley que permite aplazar la vigencia de la moratoria", explica Uceda. Este segundo proyecto de ley fue presentado por la diputada Marziotta y establece la prórroga de la moratoria. La iniciativa busca, además, incorporar a los hombres en este programa.



"Alrededor del 60 por ciento de las personas que están a 10 años o menos de la edad jubilatoria no está aportando al sistema previsional. En consecuencia, el Congreso Nacional debe revisar la cuestión de fondo para dar una respuesta integral", dice el proyecto de ley que apunta a extender la actual moratoria.

Urgencia

El 23 de julio vence la moratoria prorrogada en 2019 por el gobierno de Mauricio Macri. Aquella extensión continuó con el régimen que esa administración puso en marcha en 2016, el cual mantuvo los beneficios para las mujeres con posibilidad de regularizar aportes hasta el 2003 pero no hizo lo mismo con los varones, al tiempo que creó la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM). La PUAM significó para las mujeres un alargamiento de cinco años para empezar a recibir ingresos y no da derecho a pensión. En términos estrictos, la PUAM no es una jubilación sino una política de asistencia social.

Si se cae la moratoria, las mujeres de 60 años sin los 30 años de aportes necesarios no podrán acceder a la jubilación. "Si no se resuelve el tema de la prórroga, las mujeres que hasta ahora tienen la posibilidad de ingresar a la moratoria tendrán que apelar a la PUAM, que representa el 80 por ciento de la jubilación mínima pero además tiene condiciones de ingreso, porque la persona tiene que acreditar condiciones de pobreza e indigencia", agrega Uceda. Se calcula que si no se mantienen los beneficios de la actual moratoria, nueve de cada diez mujeres y siete de cada diez hombres a partir de este año tendrán que conformarse con la PUAM.

Desde 2005, las moratorias permitieron la incorporación de 3,5 millones de personas al sistema previsional. Sin esas medidas, se calcula que cinco de cada diez personas en edad de retiro hubieran quedado al margen de la cobertura.