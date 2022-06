La Cámara Penal de Lomas de Zamora confirmó este martes la fecha del comienzo del juicio oral contra el jugador de Boca Juniors, Sebastián Villa, que deberá presentarse ante la Justicia el 19 de septiembre, por la causa iniciada por su expareja, Daniela Cortés, que lo denunció por violencia de género y amenazas.

La acusación que enfrenta el futbolista colombiano es por "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real con amenazas coactivas", por hechos ocurridos el 27 de abril de 2020 en la casa que compartían con Cortés, quien lo denunció penalmente y difundió imágenes de las consecuencias de los golpes que habría recibido del jugador, que la hizo, además, perder un embarazo, según dijo.

En junio de 2021, la Justicia había confirmado la elevación a juicio de esa causa a requerimiento del juez de Garantías de ese distrito, Javier Maffucci Moore.

"Tuvimos una discusión, comenzó a golpearme y me maltrató. Unos días antes me había hecho unos análisis de orina caseros y me habían dado positivos. Después de los golpes comenzó un sangrado intenso y no quise ir al hospital por miedo a la noticia", le dijo a Crónica TV la joven de 25 años en aquel entonces.



En su declaración, sostuvo que "Villa es una persona bipolar, que por momentos está bien feliz, alegre y en otro momento pasa al enojo, es grosero e insulta. Es una cajita de sorpresas, un día una cosa y otro día otra", describió.



Por su parte, el delantero de Boca Juniors indicó en ese momento que su imagen y carrera habían sido dañadas, pero que creía que "la verdad y la justicia se van a imponer".



Villa tiene otra denuncia, realizada en mayo de este año, por parte de una mujer que aseguró que en 2021 sufrió violencia de género, abuso sexual y tentativa de homicidio. Recientemente, la fiscalía pidió el arresto del futbolista, que fue rechazado por el juez, y ahora se evalúa citarlo a declarar como imputado.