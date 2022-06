TEATRO

El tipo

Del mismo equipo de El amante de los caballos llega El Tipo, escrita e interpretada por Lisandro Penelas y dirigida por Ana Scannapieco. Un policía conoce por casualidad a una chica en una pausa de su trabajo y desde entonces se obsesiona con ella. Confunde amor con manía. La sigue por las redes sociales, lee los libros que ella lee y canta las canciones que a ella le gustan. Todo desde la soledad de su casa y sus pensamientos. Una reflexión sobre la masculinidad y la violencia machista que se ejerce a muchos niveles, no siempre físicos. "Mi visión parte de comprender al personaje como víctima también de ese mandato de masculinidad y a la vez actor del delito", dice Scannapieco.

Sábados a las 20 en Moscú Teatro, Ramírez de Velasco 535, Villa Crespo. Entradas por www.moscuteatro.com.ar o http://www.alternativateatral.com/espacio4703-moscu-teatro

Ojos adentro

Con dramaturgia de Lisandro Outeda y protagónico de Rocío Domínguez, Ojos Adentro es una obra escrita para una única intérprete femenina. El relato se sucede a modo de confesión que narra una serie de eventos desafortunados en relación al universo amoroso partiendo de una premisa irreversible: adivinar los morbos sexuales de las personas mirando fijo a sus pupilas. Es entonces que se desencadena un recorrido por el historial del personaje que cuenta - como si cayera a través de un pozo repleto de fantasías propias y ajenas- el infortunio del que está presa sin poder escapar.

Domingos a las 20 en El Brío- Espacio de Investigacióm Teatral, Av Alvarez Thomas 1582 Web: https://www.instagram.com/elbrioteatro/. Del 05/08/2022 al 26/08/2022, los viernes a las 20.

MUSICA

Dance fever

El quinto disco de la londinense Florence Welch (con su banda de siempre, The Machine) nace de una idea que, quien la conoce, sabe que es de esas que le encantan: se encontró con el concepto histórico de la "coreomania", una danza ritual que dura hasta que los bailarines están exhaustos, y con el caso extremo de un grupo de 400 mujeres que bailaron hasta morir en la Edad Media. Desde que está sobria en 2014 la propia Florence utiliza la danza en privado y sobre los escenarios como una forma de conectarse de otra manera con su cuerpo. Así que la historia le cerró e inspiró este disco de catorce canciones. Desde "Girls Against God", un título tomado de una novela de la escritora y música noruega Jenny Hval hasta la maravillosa "King", es otro disco de pop raro, algo folky, moderno, místico, producido por Jack Antonoff pero indudablemente Florence.

All The Bright Coins

El quinto disco de Simone Felice, ex baterista de los Felice Brothers, está casi a la altura de The Projector (2018), un album extraordinario e injustamente ignorado. Autor de novelas además de músico, productor y compositor --trabajó, por ejemplo, con Bat For Lashes o Lumineers--, en este disco íntimo y poético refleja los años pandémicos pero también recuerda su juventud en los 90. Country-folk de melodías hermosas y canciones cortas, abre el álbum con “Year Around The Sun”, acústica y perfecta. Aunque quizá lo mejor del disco sea “Moonlight Promises”, con las voces de las Webb Sisters (en otras también tiene la asistencia de sus hermanos). Lo más raro: muchas de las piezas son spoken word o, digamos, recitadas, algo que si sale mal suele ser devastador. Y aquí sale muy pero muy bien.









ONLINE

El refugio

El nombre del realizador argentino Pablo Fendrik comenzó a circular con fuerza luego del estreno en el Bafici, allá por 2007, de El asaltante, un breve pero rendidor y tenso relato policial. La sangre brota y El ardor confirmaron su presencia en las pantallas de cine locales e internacionales, antes de concentrarse en los últimos tiempos en la dirección de series. Fendrik vuelve como máximo responsable (es el director y showrunner de los seis episodios) de esta miniserie de ciencia ficción bien latina. En el capítulo piloto, una familia se encuentra reunida en una casa rural aislada cuando las noticias más inquietantes comienzan a llegar a la televisión y las redes sociales. ¿Qué son esas extrañas luces que han comenzado a verse en los cielos de todo el mundo? Rodada en Chile con un reparto de ese país y México, el reparto incluye a Alberto Guerra (La Jauría), Paloma Woolrich (La muchacha que limpia) y al ubicuo Alfredo Castro. La serie debuta este jueves 23 en la plataforma StarzPlay.

First Kill

Los vampiros son duros de matar y los relatos con chupasangres de todo tipo, color y tamaño continúan acechando las pantallas. En esta saga pensada para el público adolescente, una muchacha llamada Juliette debe cumplir el ritual de paso a la madurez y absorber el líquido vital de su primera víctima, de manera de formar parte oficialmente del antiguo linaje de vampiros al cual pertenece. ¿Será posible que la joven vaya justo a enamorarse de Calliope, una chica que acaba de llegar al pueblo y no es otra cosa que una cazavampiros en etapa de aprendizaje? La creadora de la serie es Victoria Schwab, la autora de libros populares como Una magia más oscura y La vida invisible de Addie Larue.

CINE

No existen treinta y seis maneras…

…de mostrar cómo un hombre se sube a un caballo. El extenso título del largometraje de Nicolás Zukerfeld parte de una frase supuestamente pronunciada por el gran cineasta estadounidense Raoul Walsh en algún momento de su carrera. En este ensayo audiovisual lleno de humor, ideal para el espectador cinéfilo, los fragmentos de decenas de películas de Walsh se entremezclan con la búsqueda de una noción sobre la transparencia de la puesta en escena cinematográfica, que termina desembocando en un auténtico sendero lleno de bifurcaciones, desvíos y callejones sin salida. “Nos acompañan un grupo de obreros, gangsters, esclavos, prostitutas, cowboys y camioneros interpretados por Errol Flynn, James Cagney o Ida Lupino. Todos preparados para la aventura o el combate”, escribe Zukerfeld a la hora de definir su creación, que puede verse exclusivamente en la Sala Lugones, acompañada de un foco Raoul Walsh que incluye siete películas del Lejano Oeste y el clásico de aventuras orientales El ladrón de Bagdad.

Lightyear

El protagonista de la nueva película de Pixar no es el muñeco a pilas del viajero espacial, amado por el protagonista de Toy Story, sino el mismísimo astronauta de la gran pantalla que dio origen al juguete de la famosa tetralogía. El metaverso llega así a la compañía del velador saltarín con este film dirigido por Angus MacLane, que afortunadamente puede verse en salas de cine. Buzz Lightyear y sus amigos los Space Rangers –entre ellos su compinche Sox, un simpático gato robot– deben defender el universo de las maldades pergeñadas por el villano Zurg. Chris Evans es el encargado de dotar con voz propia al héroe del espacio, que finalmente recibe su propia historia. ¿Será saga? El tiempo dirá.

TV

Your Honor

Hay series tan exitosas que suelen ser rediseñadas y reconstruidas en distintos mercados internacionales. Es el caso de la israelí Kvodo, cuyo estreno en 2017 generó, tres años después, una versión estadounidense, con Bryan Cranston en el papel central (la primera temporada puede verse en Paramount+, la segunda está al llegar). La señal TNT Series comenzó a emitir los seis episodios de la adaptación francesa –su título original es Un homme d'honneur–, con Kad Merad en el rol de Richard Altman, el juez probo e incorruptible que ve cómo todo su mundo se sacude desde los cimientos cuando su hijo atropella a un peatón y sale disparado del lugar sin prestar ninguna ayuda. La cosa se complica, desde ya, porque el accidentado no es otro que el hijo de un criminal poderoso que tiempo atrás el magistrado mandó a la cárcel. ¿Seguir las reglas o romperlas por primera vez para salvar la vida del joven? Gérard Depardieu está a cargo del papel del mafioso Bruno Riva.

Sábados a las 23, por TNT Series.

Bäckström

Los “martes nórdicos”, todo un clásico de la señal Film & Arts, están de regreso con el estreno de la segunda temporada de la serie policial sueca basada en el personaje creado por el escritor Leif G.W. Persson. Poco afecto a seguir las reglas, arrogante y dueño de una misantropía de excepción, en la S02 Evert Bäckström se ve en problemas cuando su amigo, el abogado Tomas Eriksson, es asesinado de forma muy sospechosa. Por primera vez en su carrera, Bäckström debe reconocer que sus propias emociones comienzan a interferir en la investigación. Todo se complica aún más cuando los cadáveres empiezan a apilarse en la morgue de Solna, allá en el norte de Estocolmo.

Martes a las 22, por Film & Arts.