El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes en Daireaux el acto por el comienzo de la obra de pavimentación "La Ruta del Cereal", una vía estratégica para el desarrollo agrícola y ganadero, y afirmó que su administración gobierna "con hechos, no con palabras, ni promesas", al tiempo que cargó contra lo que fue la gestión de Juntos por el Cambio.

La obra comprende un corredor rural que conecta la ruta provincial 86 y la nacional 33, y que atraviesa un área de unas 650.000 hectáreas en los partidos de Daireaux, Trenque Lauquen, Guaminí, Tres Lomas y Pehuajó.

Son tierras en donde se producen soja, maíz, trigo y girasol, y por las que circulan más de un cuarto de millón de cabezas de ganado por año. Además, hay una fuerte actividad tambera que ronda los 40 establecimientos, por lo cual esta zona se destaca por su productividad.

"Hicimos una campaña sin promesas. Fue una decisión controvertida. Quienes diseñan campañas nos decían que anunciáramos las rutas en aquellos lugares en donde la gente las pedía, pero veníamos de una época que prometían revolución de la alegría y pagar menos impuestos", expresó el mandatario, con críticas al macrismo.

Y agregó: "Entonces, yo interpreté que la sociedad no quería promesas, marketing, publicidad, ni asesores centroamericanos, sino que pensáramos un modelo económico".

En este sentido, sostuvo que en aquel momento prefirió "no hablar de obras, sino de prioridades" y se mostró orgulloso por "estar viendo las máquinas, el obrador y saber que la ruta avanza". "Gobernamos con hechos, no con palabras, ni promesas. También hay 76 escuelas ya inauguradas, no son promesas", insistió.

La importancia del anuncio

Durante más de 40 años hubo una intensa movilización de asambleas de vecinos y productores de los distritos que atraviesan la ruta para solicitar a la provincia las obras para esa carretera, que constituye una vía estratégica para la producción agrícola y ganadera ya que por allí se transportan granos, carnes y leche, además de los habitantes de los municipios que circulan diariamente.



Acompañado por el intendente Alejandro Acerbo y otros jefes comunales de la región, Kicillof rememoró que en julio del año pasado "se decidió que después de 40 años de pedidos y reclamos se haría esta obra que costará casi dos mil millones de pesos" y subrayó que su administración "piensa en todos los distritos".

"Era una obra que muchos miraban con duda. Era una obra muy pedida. Desde ahora, esta es la Ruta del Cereal de la provincia de Buenos Aires. Son 96 kilómetros que vamos a completar, la mitad estaba ya hecha", aseguró.

Qué impacto tendrá

La obra, licitada en julio de 2021, comprende la pavimentación de 47,4 kilómetros, en el tramo Salazar-Garré, y ya comenzaron los trabajos de pavimentación de tierra. Con una inversión de 1.913 millones de pesos, desde el Poder Ejecutivo se precisó que se beneficiará a 40.000 habitantes no sólo en su vida cotidiana, sino con la salida de camiones cerealeros y ganaderos y también en cuanto a optimizar las condiciones de seguridad vial.

Sobre este punto, se indicó que aliviará la congestión de tráfico de carga que circula por la RN N°5 y la RP N°65, hacia y desde los puertos de Bahía Blanca (yendo por la RN N°33) y de Quequén (yendo por la RP N°86) y reducirá el trayecto en 40 kilómetros.

En la misma línea, permitirá la salida sin demoras de la producción agroganadera láctea, que se ve afectada con las precipitaciones que superan los 25 milímetros y tornan intransitables los caminos.

Tras el anuncio y en el marco del contexto internacional, Kicillof reflexionó: "Es un espanto lo que pasa a nivel mundial. Ayer se derrumbaron los precios internacionales. El precio de la soja, del maíz o la carne se determina en mercados internacionales". Es por eso que pidió poner el foco sobre cómo hacer "para que el maíz, la soja o la carne más cara no impida que eso se coman en Argentina".

"Esas cosas las tenemos que discutir. Yo estoy contento cuando le va bien a un empresario, pero tenemos que ver cómo le va bien a todos. Nadie puede ser feliz cuando al otro no le va bien y tiene una necesidad", resaltó, y analizó que "es la solidaridad lo que nos va a salvar".