El expresidente de Brasil, Lula da Silva, dijo que sería demasiado humillante si se confirman las versiones sobre el pedido del mandatario Jair Bolsonaro a su par estadounidense Joe Biden para que lo ayude a ganar la carrera presidencial en octubre. Lula, quien encabeza todas las encuestas de intención de voto de cara a los comicios, exigió al jefe de Estado que revele el contenido de su conversación con Biden.



"Sería demasiado humillante"

“¿Es cierto lo que dijo la prensa estadounidense, que Bolsonaro le pidió ayuda a Biden contra mí en las elecciones? No creo que esto pueda ser cierto. Porque sería demasiado humillante”, apuntó Lula en diálogo con Radio Vitoriosa en referencia a la información publicada por la agencia Bloomberg sobre la conversación reunión entre los mandatarios de Estados Unidos y Brasil.

“Bolsonaro necesita generar valentía y hablar con el pueblo, dejar de hacer caravanas de motocicletas. Sólo sabe hacer estas cosas que involucran a sus militares” precisó Lula citado por el diario Folha de Sao Paulo. A su vez, el candidato del PT instó al mandatario a ir a las calles para hablar con la gente y explicar el precio de la gasolina.





Tras su participación en la Cumbre de las Américas, Bolsonaro participó en una caravana de motociclistas organizada por sus simpatizantes en Florida desde donde alardeó que “reúno más gente fuera de Brasil que Lula dentro”. En ese viaje, el mandatario inauguró un consulado en la península estadounidense. Bolsonaro también había expresado interés en reunirse con el expresidente Donald Trump antes de los comicios del 2 de octubre en los que busca la reelección en el gigante sudamericano. Según Bolsonaro, Trump, que actualmente vive en Florida, dijo que quiere reunirse con él en Estados Unidos o Brasil dos meses antes de las elecciones brasileñas.



"No se tomó en serio a Bolsonaro"

Por su parte, Lula respondió que “en lugar de andar en moto en Miami, Los Ángeles, ¿sabes lo que voy a hacer? Caminaré por Brasil para hablar con nuestro pueblo, para gobernar con el pueblo y para el pueblo”, subrayó. “No hay ninguna persona que tenga la credibilidad que yo tengo en el exterior para poder atraer inversión extranjera. No para comprar empresas ya hechas, sino para construir cosas nuevas, generar empleos en Brasil”, indicó.

Lula se refirió a los 12 millones de dólares de ayuda financiera para la Amazonía que Biden ofreció a Brasil, Colombia y Perú. “No sé si se estaba burlando de Bolsonaro, o si Bolsonaro lo entendió. Pero él (Bolsonaro) rechazó el fondo de Alemania y Noruega que eran miles de millones de dólares. Si alguien habló de 12 millones es porque no se tomó en serio a Bolsonaro”, apuntó.

“Cuando dice que la conversación fue extraordinaria, que fue fantástica, diga de qué habló, diga cuál fue el acuerdo”, reclamó el expresidente brasileño en la entrevista radial. Por otro lado, el líder del PT habló sobre el reciente informe de la Red Brasileña de Investigación sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional que revela que más de 33 millones de brasileños están pasando hambre. La cifra registrada duplicó desde 2020 cuando comenzó la pandemia de covid-19. El estudio también indica que el 58,7 por ciento de la población vive con algún grado de inseguridad alimentaria.

“Gobernar no es difícil si sabes que necesitas gobernar para las personas que te eligieron. No es normal que el país, que es el tercer productor de alimentos del mundo, tenga 33 millones de hambrientos. El Estado necesita traer saneamiento básico, cultura. Cosas básicas que hoy el Estado no se lleva”, afirmó.



Bolsonaro niega el pedido de ayuda



El mandatario brasileño negó la versión de Bloomberg. "No existe eso. Es una especulación, conversamos de muchos asuntos. Lo que tratamos con Biden fue reservado", dijo Bolsonaro, quien aseguró que en la reunión sólo participaron los dos presidentes, el canciller Carlos França, los embajadores de ambos países y una intérprete. "Lo que yo conversé con Biden no sale de mí ni de Carlos França", aseguró el mandatario.

Según Bloomberg, durante la reunión Biden subrayó la importancia de preservar la integridad de la proceso electoral democrático en Brasil y cuando Bolsonaro pidió ayuda “Biden cambió de tema”. A su vez, la agencia estadounidense aseguró que Bolsonaro describió a su rival de izquierda como un “peligro a los intereses de Estados Unidos”.

Este martes el presidente brasileño volvió a cargar contra los jueces electorales, esta vez por imponer reglas para evitar las fake news en la campaña electoral de este año. Bolsonaro habló en el Foro de Inversiones Brasil 2022 en San Pablo con el aliado de Trump, Claver-Carone, a su lado. En el encuentro con empresarios, inversores y diplomáticos extranjeros, Bolsonaro criticó el Tribunal Superior Electoral por rechazar las objeciones al sistema de urnas electrónicas, vigente desde 1996. En esta línea, el mandatario de ultraderecha dijo que no se tomaba en serio algunas disposiciones del Supremo Tribunal Federal de anular las candidaturas de postulantes que divulguen fake news.