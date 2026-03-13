Omitir para ir al contenido principal
Ante el récord histórico de la morosidad

Diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto para desendeudar a las familias

Los argentinos están sobreendeudados a niveles nunca antes vistos con tarjetas de crédito, préstamos personales y billeteras virtuales.

Deudas Salarios congelados y deudas al alza. (Imagen Web)

F1, Torneo local y Premier

La agenda deportiva: Colapinto en China, clásico cordobés y Coudet en el Monumental

"El Presidente debería tener claro lo que pasa"

La construcción no se recupera y los empresarios piden un centro del Gobierno

"Sobre la base de la igualdad, la soberanía y la autodeterminación”

Díaz-Canel anunció que Cuba inició “conversaciones” con Estados Unidos

Denunció penalmente a Luis Petri por calumnias e injurias, entre otros delitos

Villarruel en guerra contra los leales a Milei

Por Luciana Bertoia

Agost Carreño y los bullrichistas se quedan con el partido

Macri perdió el control del PRO de Córdoba

El fallo de la justicia laboral de Córdoba

Un juez declaró inconstitucional un artículo de la reforma laboral

Por Irina Hauser

El Ig Nobel, que reconoce a las mejores curiosidades científicas, se muda a Europa por falta de condiciones

Ni los “Nobel de broma” se pueden entregar en Estados Unidos

Por Pablo Esteban

El País

Los senadores percibirán en mayo 11.500.000 de pesos

Villarruel se corre de la polémica y propone donar el aumento de las dietas

A contramano de las posición de la Casa Rosada

Dos de cada tres argentinos rechaza la guerra entre Estados Unidos e Irán

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 13 de marzo de 2026

Crece el riesgo de inflación global

El barril de petróleo a más de u$s 100

Por Juan Garriga

La evolución local del dólar sigue al margen del conflicto mundial

Caen acciones y títulos públicos

Sociedad

Este sábado 14 de marzo, al mediodía

Derrumbe en Parque Patricios: los vecinos convocan a un abrazo simbólico para reclamar justicia

A días del cambio de estación

El verano se despide con altas temperaturas: ¿cuándo vuelve el calor intenso?

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 13 de marzo

Cómo estará el fin de semana

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 13 de febrero

Deportes

Gran Premio de China de Fórmula 1

“Sigo un poco perdido con la clasificación”: Colapintó largará 16° en la carrera Sprint

Le ganó a Huracán en Parque Patricios por la décima fecha

River pudo festejar en el inicio del ciclo de Eduardo Coudet

Atractivo duelo en La Plata entre dos animadores del torneo.

Torneo Apertura: Estudiantes y Lanus cierran la 10º fecha