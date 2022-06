Tras protagonizar un inesperado traspié el último fin de semana en Santiago del Estero, Boca Juniors recibirá a Tigre, en uno de los cinco encuentros de este miércoles por la tercera fecha de la Liga Profesional.







El Xeneize -actual campeón tras su coronación en la pasada Copa de la Liga precisamente ante Tigre- comenzó el nuevo torneo con un triunfo de local sobre Arsenal, pero el último domingo tropezó en su visita a Central Córdoba. Sin embargo, mereció un mejor resultado en Santiago del Estero.

Asimismo, la clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina tras haber superado a Ferro Carril Oeste y el pase a idéntica instancia en la Copa Libertadores sirvieron para maquillar la derrota en la Liga Profesional.



Boca intentará reponerse con un triunfo en un torneo que permite algunas caídas por tratarse de una maratón de 27 fechas. El colombiano Sebastián Villa irá de entrada junto a Darío Benedetto y Exequiel Zeballos, a lo que se sumará el buen pie del paraguayo Oscar Romero para asistir y generar fútbol junto a Guillermo "Pol" Fernández.



Enfrente estará Tigre, un muy buen equipo dirigido por Diego Martínez que protagonizó una gran Copa de la Liga tras eliminar a River Plate en el Monumental y acceder a la final, donde fue goleado precisamente por Boca en Córdoba.

El Matador no tendrá a uno de sus defensores titulares, ya que Abel Luciatti fue expulsado ante Barracas Central y le dejará su lugar a Nicolás Demartini.

El encuentro se jugará a partir de las 21.30 (TV: ESPN Premium) en La Bombonera.





River va a la difícil Santa Fe

River Plate visitará a Colón de Santa Fe en busca de su primer triunfo en la Liga Profesional, que también serviría para cortar una racha de 12 años sin ganar en el "Cementerio de los Elefantes".





El Millonario no gana en la cancha del Sabalero desde el 4 de diciembre de 2010. Durante el exitoso ciclo de Marcelo Gallardo, tampoco pudo hacerlo en los cuatro partidos que disputó, con dos empates y dos derrotas.



River Plate que inició la defensa del título con dos empates sin goles, primero ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, y luego contra Atlético Tucumán en el estadio Monumental.



El Millonario dejó una preocupante imagen a dos semanas del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores contra Vélez Sarsfield en Liniers, y el entrenador reclamó por la falta de refuerzos, dado que todavía no pudo presentar el equipo ideal.



Colón tampoco pudo ganar en el campeonato, ya que se le escurrieron sobre el final los triunfos en su visita a Atlético Tucumán y en el clásico del domingo pasado ante el Tatengue, que empató en tiempo de descuento tras un polémico penal. El Sabalero no podrá contar con el expulsado Facundo Garcés y en su lugar ingresará Lucas Acevedo.

Este partido también coincide con la puja entre ambas dirigencias por el delantero Lucas Beltrán, que tiene contrato con Colón hasta el 30 de junio, pero desde River ya manifestaron que pretenden tenerlo antes del 25, cuando se deben presentar las listas para la Copa Libertadores.

El partido se jugará desde las 19 (TV: TNT Sports) en el estadio Brigadier General Estanislao López de Santa Fe.



El Guapo recibe a Unión

Barracas Central recibirá en el estadio de All Boys a Unión de Santa Fe, que reportó tres casos de coronavirus en su plantel, por la tercera fecha de la Liga Profesional.





El Guapo viene de empatar con Tigre y el DT Alfredo Berti podría introducir algunas variantes.



Unión, que viene de empatar el clásico santafesino ante Colón, sufrió un imprevisto de última hora al confirmarse que Diego Polenta, Juan Ignacio Nardoni y el suplente Sebastián Jaurena dieron positivo en coronavirus en los testeos de PCR.



Además, el DT uruguayo Gustavo Munúa deberá reemplazar al mediocampista Juan Carlos Portillo, expulsado ante el Sabalero.

El encuentro se jugará desde las 14 (TV: TNT Sports) en el estadio "Islas Malvinas", en el barrio porteño de Floresta, en donde Barracas será local hasta que finalice el campeonato.



El Granate busca ganar en Tucumán

Atlético Tucumán y Lanús se enfrentarán en un encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Liga Profesional.





El Decano suma dos unidades, tras dos empates seguidos ante Colón de Santa Fe en el debut y frente a River en su última presentación en el estadio Monumental.



Lucas Pusineri, entrenador del conjunto tucumano, repetirá los mismos once para recibir a Lanús.



El Granate, por su parte, también cuenta con dos puntos a raíz de dos igualdades sin goles ante Rosario Central y Defensa y Justicia.



El partido se jugará desde las 16.30 (TV: TNT Sports) en el estadio Monumental José Fierro, de la provincia de Tucumán.



Banfield será local del Ferroviario

Entonado por el triunfo ante Boca en su última presentación, Central Córdoba visitará a Banfield, en un encuentro válido por la tercera fecha de la Liga Profesional.





El conjunto santiagueño cuenta con cuatro unidades, y el entrenador Sergio Rondina repetirá el mismo equipo que logró el triunfo ante el equipo dirigido por Sebastian Battaglia.



Banfield, en tanto, cuenta con un solo punto, y el DT Claudio Vivas podría disponer del ingreso de Jeremías Perales en lugar de Ramiro Enrique en el ataque.



El partido se jugará desde las 16.30 (TV Pública) en el estadio Florencio Sola, en el Sur del conurbano.