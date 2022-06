Horacio Rodríguez Larreta parece estar decidido a levantar el perfil, ya sea por cálculo político o por pavor a lo que ve en las encuestas. Lo cierto es que el jefe de Gobierno, que antes opinaba en contadas ocasiones de temas nacionales, viene hablando de cada tema en agenda. Por caso, Larreta se metió con el affaire del avión venezolano-iraní, criticó la política de seguridad de Axel Kicillof y, ya que estaba, cuestionó el discurso del presidente Alberto Fernández ante la Cumbre de las Américas. “Es una vergüenza. -dijo Larreta- Una muestra más de inoperancia del Gobierno, una muestra más de la contradicción de nuestra política exterior". No llegó a defender a la dictadora boliviana Jeanine Añez ante la condena por el golpe de Estado, como sí hizo Mauricio Macri.



La jugada de Larreta de apuntalar temas vinculados con la seguridad, la supuesta lucha contra el terrorismo y el alineamiento con los Estados Unidos se deja leer en serie con la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas, una medida que apunta claramente al núcleo duro del electorado de derecha. Son, precisamente, los votos que le está disputando Javier Milei al PRO.

En plan de remontar su perfil, Larreta salió a opinar de diversos temas, dejando atrás una época donde sus apariciones para hablar de temas nacionales eran muy cuidadas y homeopáticas. “Es inadmisible que haya aterrizado un avión con esa gente, sin que los mecanismos de seguridad hayan funcionado. En esto cruzaron todos los límites, esperemos que la Justicia actúe rápido y a fondo. Tenemos que cuidar a todos los argentinos y en este caso claramente han demostrado que no lo han hecho”, sentención Larreta, pese a que no hay -de momento- evidencias de la comisión de un delito.



Como quien te dice una cosa, te dice la otra, Larreta aprovechó para criticar al gobierno de Kicillof por la seguridad en la provincia de Buenos Aires: “Cuando se pone en juego la seguridad de la gente, no puede haber diferencias políticas. Este es un mensaje importante para todo el país, para el Conurbano que tanto sufre la inseguridad. Se puede mejorar la seguridad, pero requiere decisión política y planificación. Somos la capital más segura de América Latina”, aseguró Larreta, ya en plan de campaña presidencial. "Tenemos que trabajar todos juntos, con un único norte, que es llevar a los delincuentes a donde tienen que estar: presos. Esa es la única manera de hacerlos retroceder", sostuvo el jefe de Gobierno, quien comentó la detención de una banda llamada "Los Lindos".



Larreta intentó cruzar lo del avión con las diferencias con la política exterior del Gobierno actual, en particular, con la necesidad que ve el jefe de Gobierno de un alineamiento con Estados Unidos. En esa línea, rechazó las críticas que hizo Alberto Fernández por la decisión de Joseph Biden de impedir que algunos países asistieran al encuentro. “Es una vergüenza -dijo Larreta sobre el discurso del presidente argentino- Una muestra más de inoperancia del Gobierno, una muestra más de la contradicción de nuestra política exterior. El Presidente estuvo la semana pasa en Estados Unidos defendiendo a Nicaragua, Cuba y Venezuela. Maduro le agradeció”.

Larreta no llegó, no obstante, a defende el golpe de Estado en Bolivia y a condenar la sentencia de diez años de prisión contra Jeanine Añez, quien condujo el gobierno de facto. En eso, lo aventajó Macri, que por estos días conversa con Milei y estudia posibles alianzas y candidaturas. Macri firmó un documento junto a otros ex presidentes para repudiar la condena a Añez. En él, dice que “se trata de una acusación inventada sobre un hecho que no existió”, el golpe de Estado. “La expresidenta está detenida ilegalmente”, sostiene el texto que firmó Macri, cuyo gobierno está acusado de contrabando de municiones para respaldar el golpe de Estado que niegan que haya existido.

“La presidenta, en estricto apego a la Constitución reconoció el resultado del proceso y dejó el cargo, como correspondía el 8 de noviembre de 2020, día de la posesión de Luis Arce, ganador de los comicios. Hoy, el presidente Arce reniega de sus palabras de reconocimiento del carácter constitucional de su antecesora, pronunciadas cuando era candidato, cuestionando así su propia legitimidad”, sostiene el comunicado, que aboga por una suerte de amnistía.



No es el único que salió en defensa de la dictadora. La Coalición Cívica emitió un comunicado en el que repudió todo el proceso de juzgamiento de Añez. "Es inaceptable la violación al derecho al debido proceso en el marco de los países que integramos el sistema interamericano de derechos humanos. Mucho más lo es el silencio cómplice del canciller Santiago Cafiero y del presidente Alberto Fernández, que parecieran defender regímenes autoritarios", escribieron. Larreta, todavía, no se animó a tanto.