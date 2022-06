El Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, aseguró este miércoles que “hay una responsabilidad clara de muchos empresarios” sobre la inflación, que según el Indec tuvo una suba del 5,1 por ciento en mayo. Además, criticó al presidente de La Anónima, Federico Braun, quien aseguró que ante la crisis se “remarcan (los precios) todos los días”.

En diálogo con AM750, Costa aseguró que “las ventas están subiendo, pero la rentabilidad de las empresas crece por encima". "Eso retroalimenta la inflación. Hay una responsabilidad muy clara de muchos empresarios. La inflación no tiene un único factor, pero muchos influyen”, señaló.

Los números confirman el “chiste” de Braun. Según cifras que maneja el Gobierno y fueron publicados este miércoles por Página/12, La Anónima subió los precios, en lo que va del año, cinco puntos más que la competencia. Se trata de incrementos que se dan además en un país en el que la inflación general del INDEC, comunicada ayer, escaló a 5,1 por ciento, indicador en el que Alimentos de góndola, los que vende Braun, tuvieron una suba del 4,4 por ciento.



En este contexto, Costa consideró que se deben buscar las herramientas para “fijar márgenes de rentabilidad”. Dijo que se trata de una media que hay en muchos países, pero que en Argentina está muy limitada. “La única ley que permite hacer eso es la de Abastecimiento, que cada vez que se aplica y se intenta avanzar, aparecen cautelares en la Justicia y se termina anulando el efecto”, lamentó.

“Si bien hay herramientas, por el entramado normativo que tenemos y el permanente recurso a la Justicia muchas veces no tienen el efecto que nos gustaría. De todos modos, como la inflación no depende de una única medida, necesitamos que se usen todas las herramientas”, añadió.

Para el funcionario, la inflación de mayo muestra que los precios “siguen subiendo a una tasa muy alta”. “Es lo que vemos todos cuando tenemos que enfrentar un gasto. Pero también vemos que la tendencia es de un crecimiento menor. Era un número que veníamos esperando. La tasa viene disminuyendo”, señaló.

“Si no logramos seguir esta tendencia, el número general va a poner en riesgo los objetivos del Gobierno, que es que la economía crezca y permita mejorar el ingreso real de la población y sostener la demanda del consumo”, advirtió luego.

Y agregó: “Con las restricciones que hay en la Economía, el Gobierno está apuntando a que los saltos en el tipo de cambio no sean muy pronunciados, en no generar tarifazos. Hay que seguir discutiendo cómo impedir que la suba del precio internacional de los alimentos y la energía nos pegue como si no fuésemos un país productor”.