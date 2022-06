La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+) presentó un amparo colectivo para impugnar la resolución del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en todas las escuelas públicas y privadas de los tres niveles de enseñanza obligatorios. La acción busca garantizar el derecho a la libertad de expresión en todos los establecimientos educativos, y que se declare inconstitucional la norma aprobada por la titular de la cartera educativa porteña, Soledad Acuña.

Ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Tributario y de Relaciones de Consumo N°1 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Javier Caldano, FALGBT+ solicitó el cese en la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas y en los contenidos curriculares, al considerar que la Resolución N°2566/MEDGC/22 "vulnera el derecho a la igualdad, a la no discriminación y a la libertad de expresión", aseveró María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

"Es una medida ridícula, discriminatoria y anticonstitucional que viola la Ley de Identidad de Género", agregó.

La Federación pidió además que se ordene "no ejercer ningún tipo de sanción administrativa o apertura de sumarios contra estudiantes o personal (docente y no docente) por el uso del lenguaje inclusivo", según lo establecen los artículos 15 y 16 de la Ley N° 5261 contra la Discriminación. "Dentro de esta ley, de la que fui también autora, se contempla las variantes linguísticas como el uso de la 'e' en los pronombres no binarios", añadió Rachid.

En la acción se requirió también el dictado de una medida cautelar que ordene al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires "dejar sin efectos y hacer cesar la aplicación de toda normativa que por sí, o por su interpretación, cercene, vulnere, restrinja o menoscabe el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, y especialmente permita y facilite el ejercicio del uso del lenguaje inclusivo (la "e", "x", "@") con absoluta validez formal y oficial en todos los establecimientos educativos de la Ciudad".

"Tengamos en cuenta que la Real Academia Española, en muchas oportunidades, ha tardado en reconocer ciertas formas del lenguaje. Es decir, se encuentra atrasada respecto a los usos sociales y también a las leyes que nos regulan", cerró Rachid.